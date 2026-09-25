La muerte de Oscar González Oro a los 74 años abrió una pregunta que sus declaraciones previas sobre la salud no alcanzan a responder. Hasta el momento no se informó la causa del fallecimiento, de modo que los problemas físicos que había mencionado públicamente no permiten establecer qué ocurrió.

Uno de sus antecedentes médicos más conocidos se remonta a 2017, cuando le realizaron una cirugía a corazón abierto y le colocaron tres bypass. La operación ocurrió años antes de que se instalara en Punta del Este, Uruguay, donde pasó la última etapa de su vida. Sin información sobre las circunstancias de su muerte, tampoco es posible atribuírsela a aquel problema cardíaco.

En julio de 2025, Negro González Oro describió las limitaciones que encontraba al desplazarse durante una entrevista con A la tarde. “Me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio. No me gusta verme así ni que me vean”, expresó entonces. Sus palabras mostraron una dificultad cotidiana y también lo incómodo que le resultaba que los demás lo vieran en ese estado.

El conductor había contado, además, que después de caminar unas diez cuadras se quedaba sin aire. Sus problemas de movilidad habían influido en su decisión de no viajar a Madrid para visitar a sus hijos: el trayecto era largo y no quería que lo vieran en una silla de ruedas. Así describía el efecto de esas limitaciones en su vida familiar, sin precisar un diagnóstico sobre la falta de aire.

En julio de 2025, González Oro también compartió en redes mensajes sobre la importancia de pasar tiempo con los seres queridos. En uno escribió “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa” y en otro, “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa”. Las publicaciones llamaron la atención por su tono reflexivo, pero no aportaban información médica ni permiten explicar lo que sucedió después.

Las dificultades que el periodista había relatado y su operación de 2017 volvieron a mencionarse tras la noticia de su muerte. Son antecedentes conocidos, pero ninguno confirma qué la provocó. Hasta que exista información concreta sobre el fallecimiento, atribuirlo a un problema cardíaco o a la falta de aire que Oscar González Oro había descrito sería ir más allá de lo que se sabe.