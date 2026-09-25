Una corrección al aire no detuvo a Agustín Laje cuando habló de Flor de la V en LN+ y alimentó la polémica que comenzó Daniel Avellaneda. El escritor se refirió a la conductora en masculino durante un debate sobre la jueza Laura de Marinis y terminó enfrentado con Fernanda Iglesias y Esteban Trebucq, quienes le señalaron que estaba desconociendo su identidad de género.

Flor de la V había expresado su respaldo a la magistrada, cuestionada por una resolución sobre un adolescente de 14 años investigado por un intento de robo en Palermo. Daniel Avellaneda ya había dirigido comentarios transfóbicos contra la conductora a raíz de esa postura. El tema volvió a aparecer en televisión durante la participación de Laje en el programa de LN+.

Al exponer sus críticas, Agustín Laje lanzó: “Viven en barrios cerrados, se mueven en ambientes seguros, tienen guardias privados…. No digo que sea el caso de él”. El uso del masculino provocó que tanto Iglesias como Trebucq lo corrigieran en el momento y se refirieran a Flor de la V como “Ella”. La aclaración abrió una discusión cada vez más áspera.

Laje respondió a esa corrección con una defensa de su postura: “¿Puedo tener libertad de conciencia y ajustarme a una realidad biológica? ¿o me tengo que arrodillar ante una ideología?”. El planteo ya no giraba alrededor del respaldo de Flor de la V a la jueza. La conversación había pasado del fallo judicial al modo en que el invitado elegía referirse a ella.

Fernanda Iglesias rechazó lo que estaba escuchando y le dijo: “Es un delito lo que hacés”. Fue la calificación que hizo la panelista en pleno debate, mientras discutían las palabras usadas para referirse a Flor. Agustín Laje no aceptó la corrección y volvió a defender sus declaraciones frente a quienes lo cuestionaban.

Su respuesta fue tajante: “Que me denuncien. ¿Es un delito decir la verdad en este país? No es mujer, en absoluto. La verdad nunca falta el respeto. Todo el mundo tiene el derecho a mutilarse y ponerse el nombre que quiera, perfecto, yo tengo todo el derecho de ajustarme a la realidad biológica”. Con esa intervención, Laje insistió en negar la identidad de Flor de la V pese a los reparos expresados en el estudio.

El episodio dejó a Flor de la V en el centro de otra controversia televisiva por su identidad, después de que ella hubiera opinado sobre la decisión de Laura de Marinis. La corrección de Iglesias y Trebucq no modificó la posición de Agustín Laje. Al terminar el intercambio, el fallo que había dado origen al debate había quedado desplazado por los comentarios transfóbicos dirigidos hacia la conductora.