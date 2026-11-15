Bizarrap anunció el final de las Sessions que marcaron su vida: “El más importante”

El recuerdo de ver a Daddy Yankee grabar en el estudio emocionó a Bizarrap en los Latin Grammy 2026. La escena volvió durante el discurso que dio después de recibir el premio por la canción que hicieron juntos. El productor aprovechó ese momento para anunciar que las Sessions, el proyecto que marcó su carrera, están llegando a su fin.

La ceremonia se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y la colaboración ganó en la categoría Mejor Canción Urbana. La estatuilla reconoció una canción hecha con uno de los referentes del reggaetón. Cuando tomó el micrófono para agradecer el premio, el productor habló del valor que tuvo para él compartir el estudio con el cantante.

Bizarrap empezó por reconocer la confianza que el puertorriqueño había depositado en su trabajo. En ese mismo agradecimiento pasó de hablar de la canción premiada a contar qué lugar ocupa en su vida toda la serie de grabaciones. “Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y ahora está llegando a su fin”, dijo.

De la grabación, el productor recordó un instante preciso. Tenía al cantante frente a su micrófono y todavía le costaba creer que estuvieran trabajando juntos. En Las Vegas contó que la emoción de aquel momento seguía intacta. “Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y ahora me emociono de solo pensarlo”, reconoció.

Las Sessions fueron uno de los proyectos más extensos de su carrera y el formato con el que llegó a oyentes de distintos países. La canción premiada en la gala formó parte de ese recorrido. Al hablar del cierre del ciclo, el productor también se refirió a las oportunidades que una colaboración puede abrir para otros músicos.

Bizarrap dedicó sus últimas palabras a los artistas que están dando sus primeros pasos. “Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes. Muchísimas gracias”, concluyó. El pedido quedó ligado a una parte de la historia de las Sessions: el espacio que el ciclo les dio a músicos que recién empezaban para llegar a un público internacional.