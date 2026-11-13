Latin Grammy 2026: quiénes son los artistas argentinos que ganaron en la entrega de premios

Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso encabezaron la cosecha argentina de los Latin Grammy 2026 con tres premios cada uno. En la 27.ª edición, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, también ganaron Bizarrap y Fito Páez, mientras que Trueno compartió con Milo J la estatuilla por “Gil”.

CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron con siete nominaciones y ganaron Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Beto’s Horns - Fred Remix”, su colaboración con Fred again. También se llevaron Mejor Video Musical Versión Larga por “FREE SPIRITS (The Film)”. Al recibir ese premio, Paco Amoroso dijo: “No teníamos mucha fe en este. Gracias a Loreto y a Chita. Y a las mamás. Gracias a Ferrán, a Jack Black, a Sting y a Anderson Paak”.

Los tres premios de Milo J y el que compartió con Trueno

Con 19 años y cinco nominaciones a los Latin Grammy, Milo J obtuvo dos distinciones por La Vida Era Más Corta y una por el tema que grabó con Trueno. El disco ganó en Mejor Diseño de Empaque y el cantante dedicó el reconocimiento a quienes trabajaron en su imagen: “Aguante la Vida era Más Corta, aguanten los diseñadores gráficos. Muchísimas gracias”.

Por “Gil”, compartió con Trueno el premio a Mejor Interpretación Urbana. En su discurso, se dirigió a su compañero y contó qué hay detrás del tema: “Le agradezco a Mateo por sumarse a la canción, la rompiste, temazo. Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Muchas veces se sufre en un mundo como este. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí. Aguante La Vida era Más Corta”.

La Vida Era Más Corta también ganó en Mejor Álbum Folclórico. Milo J habló de lo que significaba ese premio para alguien que empezó en el trap: “Fua, lo primero que quiero decir es que para mí, del lugar donde vengo que es Morón, del género del que vengo que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes la música urbana, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza. El mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante. Aguante el folclore y Santiago del Estero”.

Qué ganaron Fito Páez y Bizarrap

Fito Páez se impuso en Mejor Álbum de Rock y agradeció el premio con ironía: “Muchas gracias a la gente de la Academia, que no hace más que equivocarse permanentemente, habiendo tanta gente talentosa para darle el premio al mejor disco de rock a los Latin Grammy. Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando. Muchachos, deberían revisar la medicación o, bueno, tener otra consultoría en todo caso, o revisar el sistema de votación, por supuesto”. Además, adelantó: “Acá estoy componiendo el disco nuevo que empiezo a grabar la semana que viene. Mua, les amo”.

Bizarrap sumó su quinto Latin Grammy al ganar Mejor Canción Urbana por “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, junto a Daddy Yankee, a quien la Academia distinguió como Persona del Año 2026. Al recibir la estatuilla, explicó qué busca con sus colaboraciones: “El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados. Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor, y lo que voy a seguir buscando, más allá de cualquier premio. Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”.

La canción con Sting que completó el triplete de CA7RIEL & Paco Amoroso

Después de los premios por el remix y la película, el dúo completó su triplete en Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, de FREE SPIRITS. Paco Amoroso recordó cómo llegaron a ese disco y agradeció a Sting, que participó en la canción: “Muchas gracias, este disco nació después de un año muy loco que tuvimos con el Tiny Desk, Papota, con la gira y un mundo que no cambió por completo. La verdad que Sting fue una persona que nos dio su espacio, que nos dio calidez, nos ayudó mucho. Agradecerle a nuestro gurú Sting. Feliz de compartir con mi amigo tantos momentos, nunca hay que dar nada por sentado. Gracias a la gente que nos quiere”.