La música y la moda volvieron a encontrarse en una nueva edición de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas. Antes de la entrega de premios, las principales figuras de la escena musical desfilaron por la alfombra roja y mostraron sus apuestas para una noche especial. Entre los protagonistas estuvieron varios representantes argentinos que captaron la atención con sus elecciones.

Uno de los nombres que dijo presente fue Bizarrap, quien mantuvo su particular identidad estética, aunque esta vez eligió una propuesta más formal. El productor musical lució un traje de tres piezas en marrón oscuro, acompañado por una camisa blanca y una corbata rayada. Como no podía ser de otra manera, completó el conjunto con sus tradicionales anteojos oscuros y una gorra negra con las iniciales BZRP bordadas.

Por su parte, Dante Spinetta se inclinó por una alternativa clásica y elegante. El músico argentino eligió un traje negro combinado con camisa blanca y moño del mismo color. Su estilismo apostó por la sobriedad y el protocolo tradicional de las grandes ceremonias. Además, llegó a la gala con una nominación por "El Reset", canción de su último trabajo discográfico, Día 3, que compitió en la categoría Mejor Canción Alternativa.

Otro de los artistas argentinos que acaparó las miradas fue Trueno. El rapero apostó por un conjunto negro de corte holgado, con una camisa blanca completamente abotonada hasta el cuello. El detalle que rompió con la formalidad fue un llamativo prendedor con forma de flor roja, ubicado en la solapa del saco. Una elección que combinó elegancia y personalidad sin abandonar su impronta urbana.

La galería también mostró a Tess Prettel, quien compartió protagonismo junto al cantante argentino. La artista eligió un vestido negro largo, de silueta ajustada y líneas rectas, con un escote strapless de solapa ancha que le aportó un detalle original al diseño. Una propuesta sobria que se destacó por su particular estructura.

Entre las figuras internacionales, Rosalía fue una de las grandes protagonistas con un vestido blanco de varias capas de tul, falda voluminosa y un escote decorado con volantes esculturales. Mon Laferte, en tanto, sorprendió con un diseño de inspiración nupcial, corset strapless, encaje, velo y una extensa cola. Dos estilos diferentes que se llevaron buena parte de las miradas.

La alfombra roja también tuvo propuestas llamativas de Daddy Yankee, con un traje negro de tres piezas y detalles de cristales; Anitta, que incorporó transparencias y una pluma roja, y Camila Cabello, quien eligió un conjunto de satén rosa pastel con encaje. Así, los Latin Grammy 2026 volvieron a demostrar que la moda también ocupa un lugar central en la celebración de la música latina.