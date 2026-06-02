La carrera de Bizarrap continúa sumando capítulos impensados. Luego de conquistar la escena musical global con sus exitosas sesiones y colaboraciones internacionales, el productor nacido en Ramos Mejía confirmó que tendrá un papel en Toy Story 5, la nueva entrega de la histórica saga de Disney y Pixar. La noticia generó una enorme repercusión entre sus seguidores y lo posiciona en un nuevo desafío profesional.

El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus redes sociales. En una publicación de Instagram, Bizarrap compartió imágenes junto a figuras de Woody y Buzz Lightyear, los personajes más emblemáticos de la franquicia. La revelación despertó rápidamente miles de comentarios y celebraciones de fanáticos de distintas partes del mundo.

Lejos de limitarse al ámbito musical, el productor se incorporará al elenco de doblaje para el mercado hispanohablante. En este proyecto también participarán figuras reconocidas como el humorista Migue Granados y el cantante Bad Bunny, quienes prestarán sus voces a distintos personajes de la película.

Biza cumple el sueño del pibe

La gran incógnita era qué papel tendría Bizarrap dentro de la historia. Finalmente, fue él mismo quien despejó las dudas al revelar que interpretará a un curioso personaje llamado “Santa de jardín”, una figura decorativa que forma parte de un grupo de juguetes olvidados en el patio trasero de una vivienda.

Junto a las fotografías, el productor escribió: “Soy la voz de ‘Santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias Disney por la oportunidad”. Sus palabras reflejaron la emoción por ser parte de una producción de semejante magnitud internacional.

En cuanto a la trama, Toy Story 5 presentará un conflicto muy vinculado a los tiempos actuales. Los juguetes clásicos deberán enfrentarse a un desafío inesperado: la creciente influencia de la tecnología en la vida cotidiana de los niños. Esta situación pondrá en riesgo el lugar que históricamente ocuparon en el mundo de la diversión infantil.

Biza cumple el sueño del pibe

La historia se desarrollará a partir de la llegada de Lilypad, una moderna tableta digital diseñada especialmente para el entretenimiento de los más pequeños. El dispositivo será entregado a Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy, provocando que los protagonistas sientan por primera vez que están siendo reemplazados.

Con esta nueva entrega, Disney y Pixar buscarán abordar temas vinculados al avance tecnológico, los cambios generacionales y la evolución de las formas de entretenimiento. Mientras tanto, la presencia de Bizarrap en una franquicia tan emblemática confirma el alcance global que logró el artista argentino y marca un nuevo hito en su carrera.