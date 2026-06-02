La relación entre la crianza, la educación y los vínculos entre adolescentes quedó en el centro de la escena luego de que Laura Ubfal lanzara una fuerte crítica hacia Florencia Peña. La periodista utilizó su espacio en Bondi Live para referirse a una situación protagonizada por la actriz y su hijo durante una transmisión en Luzu, generando una gran repercusión.

Mientras analizaba temas vinculados a la violencia de género y la proximidad de una nueva marcha de Ni Una Menos, Laura Ubfal sostuvo que la formación de los hijos varones es una responsabilidad fundamental de las familias. Según explicó, la manera en que se educa a los chicos influye directamente en cómo se relacionarán con las mujeres en el futuro.

Durante su reflexión, la periodista remarcó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) y aseguró que existe una creciente preocupación entre madres y abuelas sobre determinadas conductas masculinas. En ese contexto, mencionó también el fenómeno de los llamados “incels”, grupos de hombres que desarrollan resentimiento hacia las mujeres tras sentirse rechazados.

Fue entonces cuando recordó una escena que había visto tiempo atrás protagonizada por Florencia Peña, Marley, Mirko y Pipe durante una participación en un streaming. Allí, el hijo de la actriz relató una situación vinculada a una compañera que despertaba el interés de varios chicos de su grupo.

El comentario fue tomado con humor por los presentes, pero para Laura Ubfal representó una oportunidad perdida para transmitir otro mensaje. “Yo decía: ‘¿Por qué no le explicas ahí a tu hijo que esa chica tiene el derecho de elegir?’”, expresó la periodista, marcando su desacuerdo con la reacción que tuvieron los adultos durante la charla.

Además, profundizó su postura al señalar que muchas mujeres se habían comunicado con ella para compartir una mirada similar. “Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta”, afirmó. Luego agregó que la niña mencionada tenía derecho a relacionarse con quien quisiera sin recibir cuestionamientos por ello.

Las declaraciones de Laura Ubfal no tardaron en generar repercusiones. En LAM, el panel analizó el tema y aparecieron voces que relativizaron la gravedad de la situación. Entre ellas estuvo Fefe Bongiorno, quien consideró que el comentario del hijo de Florencia Peña no necesariamente implicaba un juicio de valor hacia la niña.

Para el panelista, el contexto era más bien humorístico y respondía a una anécdota propia de la edad de los chicos. De esta manera, el episodio terminó convirtiéndose en un debate más amplio sobre los límites entre el humor, la educación y los mensajes que los adultos transmiten a las nuevas generaciones.