La tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro dejó una profunda conmoción en la escena artística argentina. Entre las víctimas fatales se encontraba Lucas Vignale, reconocido productor y realizador audiovisual de apenas 28 años, quien viajaba junto al creador de contenidos Gaspi y el músico estadounidense Oliver Tree. La noticia generó una inmediata reacción de colegas, amigos y figuras del espectáculo que compartieron proyectos y momentos con él.

Uno de los primeros en expresarse fue Bizarrap, quien utilizó sus redes sociales para despedir a su amigo con un sentido mensaje. El productor publicó una fotografía junto a Lucas Vignale y escribió: “Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso”. Además, destacó que el legado artístico del realizador será imposible de olvidar, dejando en evidencia el vínculo personal que mantenían.

También Trueno eligió recordar al director con una imagen tomada durante un rodaje. El cantante compartió una foto en blanco y negro acompañada de una breve frase: “Descansá, Luquitas”, junto a un corazón blanco. El gesto reflejó el cariño y respeto que el artista tenía por quien fue parte de varios proyectos audiovisuales ligados a la música urbana.

Por su parte, Nicki Nicole dedicó varias historias de Instagram a homenajear a Lucas Vignale. La rosarina recordó el videoclip de “No voy a llorar”, dirigido por él, y escribió: “Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo”. Además, compartió imágenes relacionadas con Gaspi y una fotografía del realizador señalando un arcoíris, una postal que rápidamente se volvió símbolo del recuerdo en redes sociales.

La trayectoria de Lucas Vignale trascendía el universo de los videoclips. Autodidacta y apasionado por el cine, había trabajado con figuras como Duki, Wos, Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno, consolidándose como uno de los realizadores jóvenes más respetados de la industria argentina.

Su gran salto al cine llegó con El tren fluvial, largometraje escrito junto al actor Lorenzo Ferro. La película fue celebrada en el Festival de Berlín 2026 y también tuvo presentaciones en Nueva York y el BAFICI, mientras aguardaba su estreno comercial en Argentina previsto para octubre.

El dolor de los famosos por el fallecimiento de Lucas

En los últimos meses, Lucas Vignale trabajaba estrechamente con Gaspi en la miniserie Gaspi visita tu hogar, producida por Blender. Apenas días antes del accidente, ambos hablaban públicamente sobre futuros proyectos e incluso analizaban la posibilidad de realizar una película juntos, un sueño que quedó truncado de manera inesperada.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, y dejó seis víctimas fatales. Desde Blender resumieron el sentimiento general con una emotiva frase: “No eras solo un director, eras un compañero y un amigo. Vas a vivir por siempre en nuestro arte”. La partida de Lucas Vignale y Gaspi dejó una huella imborrable en toda una generación creativa.