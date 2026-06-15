La muerte de Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro provocó una enorme conmoción en el mundo digital y reavivó viejas declaraciones del creador de contenido que hoy adquieren un significado inesperado. El influencer argentino, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, falleció a los 23 años en una tragedia aérea que sacudió tanto a Argentina como al exterior.

El siniestro ocurrió cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la ciudad brasileña. La tragedia dejó seis víctimas fatales, entre ellas el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y recuerdos del popular youtuber.

Uno de los fragmentos más compartidos corresponde a una entrevista que Gaspi brindó en 2025 al streamer español Jordi Wild en el ciclo The Wild Project. Allí reflexionó sobre el más allá y respondió sin vueltas: “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”. Sus palabras volvieron a circular masivamente tras confirmarse su fallecimiento.

Durante esa misma conversación, Jordi Wild le preguntó qué ocurriría si existiera otra vida. Entre risas, Gaspi respondió: “¿Yo? Al cielo”. El conductor insistió sobre si se consideraba una buena persona y el creador cerró con una frase que hoy también resuena entre sus seguidores: “Tipazo”.

Sin embargo, otra publicación del influencer generó aún más impacto. En marzo de 2021, Gaspi había escrito en X: “Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: Corte”. La frase reapareció con fuerza tras su muerte y miles de usuarios comenzaron a dejar mensajes de despedida en esa antigua publicación.

La palabra “corte” tenía un valor especial dentro del universo creativo de Gaspi. Era una expresión que utilizaba habitualmente en sus videos para marcar el final de una escena antes de comenzar otra. Con el paso de los años, el término se transformó en una marca registrada de su estilo y una referencia inseparable de su comunidad.

Gaspi y su opinión sobre la muerte

El influencer se convirtió en una de las figuras más populares de YouTube y el streaming argentino gracias a su humor irreverente y sus entrevistas callejeras. En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards y más tarde amplió su alcance internacional con el documental La vuelta de Gaspi y su participación en La Velada del Año V, organizada por Ibai Llanos.

Las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse. Creadores como La Cobra, Coscu, Ibai Llanos, Mario Pergolini y Migue Granados le dedicaron emotivos mensajes, recordándolo como un joven talentoso y con un futuro prometedor. La partida de Gaspi dejó un vacío enorme en la comunidad digital, mientras sus palabras continúan resonando con una fuerza imposible de ignorar.