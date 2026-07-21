Black Eyed Peas confirmó su regreso a Argentina luego de una espera de 16 años. La banda estadounidense liderada por will.i.am, apl.de.ap y Taboo llegará al país para presentarse el 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira mundial “Black Eyed Peas Summer Tour”.

El grupo, uno de los referentes globales del pop, hip hop y la música electrónica de las últimas décadas, volverá al escenario argentino después de su última presentación en 2010 en el estadio GEBA, durante el exitoso “The E.N.D. World Tour”.

El show será producido por DF Entertainment y las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Santander Visa desde el miércoles 22 de julio a las 16 horas, mientras que la venta general comenzará el jueves 23 de julio a la misma hora.

El regreso de Black Eyed Peas a Argentina tras una larga espera

La relación entre Black Eyed Peas y el público argentino comenzó a consolidarse durante la explosión internacional del grupo a principios del siglo XXI, cuando canciones como “Where Is the Love?”, “Let’s Get It Started” e “I Gotta Feeling” se transformaron en himnos globales.

Su último paso por Argentina ocurrió hace más de una década y media, cuando la banda presentó su álbum The E.N.D. (2009), un trabajo que marcó una nueva etapa al combinar hip hop, electrónica y sonidos de clubes.

Desde entonces, el grupo atravesó cambios internos y una evolución artística que lo llevó a incorporar nuevas influencias, especialmente vinculadas con la música latina.

Una banda que marcó la música del siglo XXI

Con más de 30 años de trayectoria, Black Eyed Peas se convirtió en una de las agrupaciones más exitosas de la música contemporánea.

Entre sus principales logros se destacan:

6 premios Grammy

Más de 35 millones de discos vendidos

Más de 120 millones de singles comercializados a nivel mundial

El álbum Elephunk (2003) fue el punto de inflexión de su carrera internacional. Allí apareció “Where Is the Love?”, una canción que alcanzó reconocimiento mundial por su mensaje social y su impacto comercial.

Más adelante, discos como Monkey Business (2005) y The E.N.D. (2009) consolidaron su presencia en los rankings internacionales con éxitos como “Pump It”, “Boom Boom Pow” e “I Gotta Feeling”.

La banda incluso protagonizó uno de los momentos más recordados de la televisión estadounidense al participar del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV en 2011.

La nueva etapa de Black Eyed Peas con influencia latina

Aunque sus clásicos siguen siendo parte central de sus conciertos, Black Eyed Peas inició en los últimos años una etapa de renovación musical.

Con la incorporación de J. Rey Soul, el grupo profundizó su conexión con los sonidos latinoamericanos y urbanos.

Esa transformación quedó reflejada en los álbumes Translation (2020) y Elevation (2022), trabajos que incluyeron colaboraciones con grandes figuras de la música latina como:

Shakira

J Balvin

Maluma

Daddy Yankee

Anitta

Uno de sus mayores éxitos recientes fue “RITMO (Bad Boys For Life)”, junto a J Balvin, que superó los mil millones de reproducciones.

Cómo comprar las entradas para Black Eyed Peas en Argentina

La venta de entradas para el recital del 4 de septiembre en el Movistar Arena tendrá dos etapas:

Preventa exclusiva

Fecha: miércoles 22 de julio

miércoles 22 de julio Horario: desde las 16

desde las 16 Beneficio: clientes Santander Visa

clientes Santander Visa Financiación: hasta 6 cuotas sin interés

Venta general

Inicio: jueves 23 de julio a las 16

jueves 23 de julio a las 16 Disponible: todos los medios de pago

Los tickets estarán disponibles únicamente mediante el canal oficial del estadio: movistararena.com.ar.

Qué esperar del show en Buenos Aires

La presentación en Argentina formará parte del Black Eyed Peas Summer Tour, una gira que actualmente recorre distintos escenarios internacionales.

Antes de llegar al país, el grupo se encuentra realizando conciertos en Europa, con fechas en países como Francia, Inglaterra, Polonia y Croacia, donde logró convocar grandes audiencias.

El espectáculo combinará sus mayores éxitos de las décadas del 2000 y 2010 con canciones de su etapa más reciente, marcada por colaboraciones internacionales y una fuerte influencia latina.