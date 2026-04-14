La causa judicial vinculada con el acto electoral de Javier Milei en el Movistar Arena el 8 de octubre de 2025 se amplió tras un pedido para investigar a la familia Kovalivker, propietaria de la Droguería Suizo Argentina, sospechada de realizar pagos ilegales relacionados con el negocio de medicamentos para personas con discapacidad.

El abogado Yamil Castro Bianchi solicitó que se extienda la investigación basándose en audios publicados por Página/12, donde Florencia Pérez Roldán, exvocera de Eduardo Kovalivker, relata que el empresario entregó 70.000 dólares para cubrir el alquiler del estadio donde Milei cantó y cerró su campaña electoral.

El delito que se investiga es el de dádivas, que consiste en ofrecer un “regalo” a un funcionario público para mantener beneficios en negocios vinculados. En este caso, se señala que el pago buscaba asegurar privilegios en el mercado de medicamentos para discapacitados. La empresa involucrada intenta desligarse del caso argumentando que Eduardo Kovalivker ya no tiene influencia y que Suizo Argentina no participó en la operación.

Los audios que marcan la investigación

Los audios revelan además cómo fueron avisados de un allanamiento, el desecho de 50.000 dólares que luego recuperaron, y la destrucción de teléfonos móviles arrojándolos al río, lo que complica la situación judicial de los implicados.

Castro Bianchi pidió al juez Daniel Rafecas que se cite como testigos al redactor de la nota de Página/12 y a la exvocera Pérez Roldán, y que se realicen peritajes sobre el celular de esta última para profundizar la investigación.

En el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial y Mauro Federico, se dieron más detalles sobre el pago del alquiler del Movistar Arena. Según se informó, tras varias reuniones en la residencia presidencial de Olivos, se decidió presentar el acto como la presentación del libro La construcción del Milagro, escrito por Milei y publicado por la editorial Hojas del Sur.

Investigan pago de 70.000 dólares para acto de Milei en Movistar Arena

La contratación del estadio fue gestionada por la editorial y su titular, Andrés Mego, quien recibió los 70.000 dólares para cubrir el costo del alquiler. Este pago se realizó antes del escándalo vinculado a la causa por discapacidad. Mego fue atacado en su domicilio y, posteriormente, Kovalivker le entregó dinero para cubrir gastos médicos y relacionados con el evento en el Movistar Arena.