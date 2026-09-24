Una ambulancia debió acudir a la casa de Bobby Flores después de un asalto que dejó al conductor y a su familia con lesiones y bajo una fuerte conmoción. Según informaron este jueves en DDM, por América TV, el ataque ocurrió en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde los integrantes de la familia fueron reducidos y maniatados.

El periodista radial, de 66 años, recibió un golpe de uno de los asaltantes y sufrió un traumatismo en la mandíbula. También presentó un cuadro hipertensivo, de acuerdo con la información difundida en el programa. La familia solicitó asistencia y el personal médico se trasladó al domicilio para atenderlos allí, luego de la violencia que habían padecido dentro de su propia casa.

Las ataduras también dejaron consecuencias físicas en los hijos de la pareja, de 16 y 21 años. Ambos presentaron traumatismos y edema en las manos como resultado de haber sido maniatados durante el robo. Sus lesiones se sumaron a las que sufrió Bobby Flores: la atención de la emergencia incluyó, así, tanto el golpe recibido por el conductor como los efectos de la inmovilización de los jóvenes.

Por su parte, la esposa del comunicador, de 55 años, necesitó un control clínico por el shock que le provocó lo sucedido. Ella también había sido atada durante el asalto. El reporte conocido dio cuenta de la asistencia inmediata a los cuatro integrantes de la familia, aunque no precisó si alguno debió ser trasladado posteriormente a un centro de salud.

La reconstrucción del ingreso a la vivienda será uno de los puntos centrales de la investigación policial. Las autoridades analizarán las cámaras de seguridad de las propiedades y las de un predio situado enfrente de la casa de Bobby Flores. Hasta el momento de difundirse la noticia, no estaba establecido cuántas personas habían participado del ataque ni de qué manera consiguieron entrar al domicilio.

Esas incógnitas mantienen abierta la reconstrucción de lo ocurrido antes de que la familia pudiera pedir ayuda. Las imágenes serán revisadas para intentar determinar la cantidad de involucrados y la forma en que accedieron a la propiedad. Mientras tanto, la información disponible refleja la violencia ejercida sobre quienes estaban adentro: un golpe en el rostro del conductor, lesiones por las ataduras y asistencia médica para toda la familia después del robo.