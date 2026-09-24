El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado tuvo un desenlace que hasta ahora parecía lejano. Después de años de enfrentamientos judiciales por la manutención de Matilda, la hija de la modelo, ambos alcanzaron un acuerdo que, según informó Paula Varela en Intrusos, cierra los reclamos que mantenían y abre una etapa distinta entre ellos.

La reacción de la modelo fue uno de los datos que la periodista compartió al dar la noticia. Tras conocer el resultado de la audiencia, se comunicó con ella para preguntarle cómo estaba: "Le pregunté a Luciana cuando me enteré y me dijo una frase: 'vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz'". Esas palabras reflejaron el alivio que le transmitió después de la negociación.

El encuentro se realizó este jueves y contó con una particularidad: los protagonistas eligieron participar personalmente. "Hace un rato se vieron cara a cara Luciana Salazar y Martín Redrado, si bien podían presentarse los abogados, ambos decidieron estar", explicó Varela en América TV. Así, la instancia no quedó exclusivamente en manos de los representantes legales de cada uno.

Según precisó la panelista, se trataba de la última oportunidad de conciliación dentro de ese proceso. "Era la última audiencia para conciliar y ahora podemos decir que hubo acuerdo entre las partes que pone fin a todo tipo de litigio", afirmó. Su información presentó el resultado como una resolución de las diferencias pendientes, sin detallar las condiciones pactadas.

Sobre ese punto, Luciana Salazar y Martín Redrado asumieron un compromiso que limita la difusión del contenido. "Hay firma de confidencialidad por ambos lados pero se terminó definitivamente cualquier tipo de reclamo de Luciana a Martín Redrado y ya están saldadas todas las diferencias", señaló la periodista. Por ese motivo, no trascendieron los términos económicos ni otras disposiciones del entendimiento.

La labor de los abogados también fue destacada durante el programa. Adrián Pallares tomó la palabra para identificar a quienes intervinieron en las conversaciones: "Bernardo Beccar Varela y Mariana Gallego fueron los abogados que lograron que esto llegara a buen puerto". El conductor puso así el foco en el trabajo legal que permitió alcanzar una solución en esa audiencia.

La reserva acordada deja fuera de la exposición pública los detalles de cómo se resolvió el conflicto vinculado con Matilda. Lo que sí se conoció fue el cierre informado por Varela y la satisfacción que le expresó Luciana Salazar. Después de una etapa marcada por reclamos, el próximo paso será transitar lo pactado sin divulgar las condiciones que ambos se comprometieron a mantener en privado.