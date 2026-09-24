La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empieza a tomar forma y, con el avance de los preparativos, aparecen nuevos detalles sobre la celebración. En las últimas horas se conoció una particular modalidad utilizada para enviar las invitaciones y una condición que todos los asistentes deberán tener en cuenta.

Según reveló Marcela Coronel en Primicias Ya, por América TV, cada invitado recibió un enlace personal e intransferible. El acceso fue enviado de manera individual y, además de confirmar la participación en el evento, permite conocer las instrucciones relacionadas con uno de los puntos centrales de la fiesta: el dress code.

“Ese link no se puede pasar. Yo ahora aprieto ese link, no me manda a ningún lado. Pero a la persona que le llegó como invitada va a ver que tiene las referencias del dress code que ella pide para la fiesta”, explicó la periodista sobre el mecanismo elegido para la esperada boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Insólita decisión de Tini Stoessel

La indicación principal sería “gala”, aunque la palabra habría generado cierta confusión entre algunos de los invitados. De acuerdo con la información difundida, dentro del enlace aparecen imágenes de referencia para ayudar a interpretar qué tipo de vestimenta espera la cantante para la celebración, que tendrá lugar a mediados de diciembre.

La aclaración resulta importante porque el concepto no estaría relacionado con la extravagancia característica de la Met Gala. “Estas imágenes que nosotros vamos a ver son las referencias que están inspiradas en realidad en lo que Tini está pidiendo. No son exactas porque no queremos comprometer a la persona que nos pasó la información. Esto fue una investigación con Santiago Sposato”, señaló Coronel.

Durante el programa también explicaron que la propuesta apunta hacia una estética elegante y clásica, más que hacia los looks teatrales que suelen verse en el famoso evento de moda de Nueva York. “Vos viste que en la Met Gala es mucho show, vestidos amplios, teatrales, con plumas... O con extravagancias”, comentaron al diferenciar ambos conceptos.

El requisito, además, alcanza tanto a mujeres como a hombres. El mismo enlace privado tendría referencias específicas para los invitados masculinos, con diferentes opciones para completar el atuendo. “Y también para los hombres. Hay una parte que está dedicada a los hombres. Hay algunos que tienen corbata, otros no”, detallaron en el ciclo.

Mientras avanzan los preparativos, Tini Stoessel también habló públicamente sobre el casamiento durante su show en Guayaquil, Ecuador. “Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó frente a sus fanáticas. Luego, entre risas, agregó: “Miren cómo se quedaron” y anticipó sobre la celebración: “Será muy pronto”. La boda con Rodrigo De Paul se realizará en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, mientras el presente de la cantante también está atravesado por la situación familiar con Alejandro Stoessel.