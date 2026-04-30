La llegada de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano Generación Dorada revolucionó por completo la dinámica del reality de Telefe, no solo por su personalidad explosiva sino también por un acercamiento que no pasó desapercibido. Su ingreso en reemplazo de Jessica Maciel marcó el inicio de una historia que ya genera debate.

Apenas instalada, la cantante puso el foco en Franco Zunino, un participante de 25 años oriundo de Berazategui. En medio de una charla distendida en la cocina, ella dejó entrever su interés con una frase que no tardó en viralizarse: "Quiero ir viendo la novela de a poco. Ver cómo sos, qué hacés".

Lejos de quedarse ahí, Gladys La Bomba Tucumana redobló la apuesta y lanzó comentarios cargados de picardía. “Ayer te preparé la cama, tiré perfumito…”, le dijo al joven, quien no pudo evitar sonreír ante el juego. Sin embargo, ella no dejó pasar la oportunidad de remarcar su postura: “Vos sos el hombre, yo soy una mujer”.

El ida y vuelta sumó un nuevo capítulo cuando la artista indagó sobre la edad de Franco Zunino y, sin vueltas, le preguntó si le atraían las mujeres mayores. La respuesta fue contundente: “Me encantan”. Ese intercambio encendió aún más las especulaciones dentro de la casa.

Quien también metió cucharada fue Yanina Zilli, que incentivó la charla y dejó al descubierto la química entre ambos. “Nos quedamos impresionados con tu declaración de amor hacia la Bomba”, lanzó. Él, sin esquivar el momento, respondió: “Es que literalmente es una bomba”.

Con el correr de las horas, el coqueteo siguió creciendo, aunque no sin generar incomodidades. En otro cruce, él insinuó directamente: “¿Me gustás?”, pero ella frenó la situación entre risas y nervios: “No, yo me muero de vergüenza. Nunca”. El juego seguía, pero con límites claros.

Más tarde, Gladys La Bomba Tucumana decidió hablar en privado con el Big y aclaró su postura. “Yo juego, estoy jugando. Nunca, nunca me voy a acostar con él”, expresó, dejando en claro que su actitud forma parte de una estrategia dentro del reality.

Aun así, no escatimó en elogios hacia Franco Zunino: “Tremenda facha que tiene, es divino. Nunca va a pasar más que eso”. Entre risas, tensión y miradas cómplices, la historia sigue sumando capítulos y promete convertirse en uno de los ejes más comentados de Gran Hermano Generación Dorada.