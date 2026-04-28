La gala ya venía cargada de tensión por la eliminación, pero hubo un momento en que todo cambió de eje. Gladys La Bomba Tucumana apareció como la nueva incorporación de Gran Hermano y su desembarco rompió de inmediato con el clima habitual del programa, justo cuando nadie esperaba una entrada con tanto despliegue.

La cantante fue presentada al comienzo de la noche como la figura elegida para ocupar el lugar que había quedado vacante tras la salida de La Maciel. Antes de cruzar la puerta de la casa, tuvo un paso por el estudio junto a Santiago del Moro, donde mostró una mezcla de ansiedad y entusiasmo que dejó en claro que no estaba entrando como una participante más. "Estoy nerviosa, esto es una cosa muy grande", lanzó en ese primer contacto, todavía procesando lo que se venía.

Ese instante previo terminó de confirmarlo con otra frase bien de su estilo. "Explota Gran Hermano 2026", dijo, ya subida a la energía del programa y a la expectativa que generaba su incorporación. La escena funcionó como una especie de anticipo de lo que pasaría después, porque en cuanto le tocó entrar, eligió hacerlo con show propio y sin medias tintas.

Gladys La Bomba Tucumana sorprendió a todos al irrumpir cantando "Vivir así es morir de amor", en una entrada que descolocó a los jugadores y cambió por completo la atmósfera de la casa. No fue un ingreso silencioso ni medido, sino una presentación con impronta total, pensada para hacerse notar desde el primer segundo y marcar presencia entre participantes que ya venían muy cargados por el juego.

Apenas saludó, la artista sumó otro detalle que terminó de sellar el tono de su llegada. "Qué lindo, pero les tengo que decir dos cosas. Traje empanadas de mi emprendimiento. Y la segunda... ahora vengo", comentó, antes de salir en busca de su valija. El gesto mezcló humor, espontaneidad y una forma muy personal de instalarse en un espacio que ya estaba atravesado por alianzas, nervios y desgaste.

Cuando volvió a reunirse con los jugadores, la tucumana mostró un costado mucho más sensible y agradecido. "Estoy muy emocionada. No puedo creer estar acá con ustedes. Son todos divinos. Los conozco a todos. Con Zilli trabajamos juntas", expresó, en un tono más afectuoso que contrastó con el impacto inicial de su entrada y ayudó a acomodar el vínculo con el resto de la casa.

Así, Gladys La Bomba Tucumana consiguió lo más difícil en un reality que ya tiene sus códigos armados: entrar y alterar el pulso de inmediato. Entre canción, empanadas, emoción y una presencia imposible de pasar por alto, su llegada dejó claro que el juego acaba de sumar una figura capaz de mover bastante más que una simple vacante.