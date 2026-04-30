¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
GRAN ANUNCIO

Luis Ventura anunció los nominados a los Martín Fierro de Televisión 2026

La ceremonia que reconoce lo mejor de la pantalla chica ya tiene a todos sus candidatos confirmados.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 13:42
PUBLICIDAD
¡Así quedaron los Martín Fierro de la TV!

La televisión argentina se prepara para una de sus noches más importantes con el anuncio oficial de los Martín Fierro de Televisión 2026, encabezado por Luis Ventura en el programa A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa. Como cada año, la expectativa crece alrededor de las ternas.

Durante la emisión, el presidente de APTRA reveló cada categoría con sus respectivos nominados, generando repercusiones inmediatas. La gala se realizará el 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires, donde se reunirán las principales figuras del medio.

Los premios no solo distinguen a las figuras frente a cámara, sino también a los equipos técnicos, creativos y de producción que hacen posible cada contenido. A continuación, todos los rubros completos:

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – El Trece
  • Polémica en el bar – América

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nueve

Noticiero nocturno

  • América Noticias – América
  • Telefe Noticias – Telefe
  • Telenoche – El Trece

Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

  • Qué te pasa – Net TV
  • Nara que ver – El Nueve
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Con Carmen – El Nueve
  • A la Barbarossa – Telefe

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece
  • Pasapalabra – Telefe

Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve

Jurado

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity
  • Drago Ramírez Martínez, Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti – La Voz Argentina

Mejor Actor

  • César Bordón
  • Luciano Cáceres
  • Gustavo Garzón
  • Benjamín Vicuña

Mejor Actriz

  • Gimena Accardi
  • Paloma Contretar
  • Susú Pecoraro
  • Jazmín Stuart

Revelación

  • Laura Grandinetti
  • Ian Lucas
  • Sofía Gonet

Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela
  • Fernando Emiliozzi
  • Christian Fontan

Panelista Femenino

  • Marcela Feudale
  • Edith Hermida
  • Natalie Weber
  • Analía Franchín
  • Mariana Brey

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft
  • Ceferino Reato
  • Luis Bremer
  • Paulo Kablan

Producción Integral

  • La Voz Argentina
  • Otro Día Perdido
  • MasterChef Celebrity
  • Telefe Noticias

Interés General

  • Almorzando con Juana
  • DDM
  • Los Profesionales de Siempre
  • Sálvese Quien Pueda
  • LAM
  • Lape Club Social

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi
  • Iván de Pineda
  • Guido Kaczka
  • Santiago del Moro
  • Nico Occhiato

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso
  • Soledad Larghi
  • Mirtha Legrand

Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro
  • Rolando Graña
  • Mauro Szeta
  • Germán Paoloski

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatti
  • Cecilia Insigna
  • Martín Salwe
  • Daniel Roggiano

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores – Telefe
  • Mundial de Clubes – Telefe
  • Knockout 9 – El Nueve

Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe
  • Resto del mundo – El Trece

Aviso Publicitario

  • Decíselo, Quilmes
  • Tarjetita, Swiss Medical
  • Universo DADA
  • Paparazzi: Stella Artois

Labor Humorístico

  • Agustín Rada Aristarán
  • Connie Ballarini
  • Darío Lopilato
  • Laila Roth

Director

  • Gustavo Hernández
  • Eduardo Pinto
  • Guillermo Rocamora

Autor/Guionista

  • Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo
  • Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti, Bonet
  • Pinto, Macias y Torres

Programa de Servicio

  • ADN Buena Salud
  • Aire de Campo
  • Intelexis
  • Mascotas al rescate

Cultural Educativo

  • Argentina de película
  • Ser Humano
  • Tierras

Deportivo

  • ACTC
  • Carburando
  • Knockout 9

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán
  • Pamela David
  • Verónica Lozano
  • Karina Mazzocco
  • Wanda Nara
  • Mariana Fabbiani
  • Georgina Barbarossa

Branded Content

  • Historias de reparación Dove
  • Intuiciones by Bplay
  • Ponele lo mejor

Con todas las categorías confirmadas, la expectativa por los Martín Fierro 2026 crece minuto a minuto. La televisión argentina ya vive su gran previa.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD