La televisión argentina se prepara para una de sus noches más importantes con el anuncio oficial de los Martín Fierro de Televisión 2026, encabezado por Luis Ventura en el programa A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa. Como cada año, la expectativa crece alrededor de las ternas.
Durante la emisión, el presidente de APTRA reveló cada categoría con sus respectivos nominados, generando repercusiones inmediatas. La gala se realizará el 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires, donde se reunirán las principales figuras del medio.
Los premios no solo distinguen a las figuras frente a cámara, sino también a los equipos técnicos, creativos y de producción que hacen posible cada contenido. A continuación, todos los rubros completos:
Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
- Camino a casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – El Trece
- Polémica en el bar – América
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El noticiero de la gente – Telefe
- Telenueve al mediodía – El Nueve
Noticiero nocturno
- América Noticias – América
- Telefe Noticias – Telefe
- Telenoche – El Trece
Musical
- Hay música siempre – TV Pública
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
- Qué te pasa – Net TV
- Nara que ver – El Nueve
- Cortá por Lozano – Telefe
- Con Carmen – El Nueve
- A la Barbarossa – Telefe
Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- Otro Día Perdido – El Trece
Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
- Escuela de cocina – El Nueve
- Qué Mañana! – El Nueve
Jurado
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity
- Drago Ramírez Martínez, Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti – La Voz Argentina
Mejor Actor
- César Bordón
- Luciano Cáceres
- Gustavo Garzón
- Benjamín Vicuña
Mejor Actriz
- Gimena Accardi
- Paloma Contretar
- Susú Pecoraro
- Jazmín Stuart
Revelación
- Laura Grandinetti
- Ian Lucas
- Sofía Gonet
Director de No Ficción
- Claudio Cuscuela
- Fernando Emiliozzi
- Christian Fontan
Panelista Femenino
- Marcela Feudale
- Edith Hermida
- Natalie Weber
- Analía Franchín
- Mariana Brey
Panelista Masculino
- Martín Candalaft
- Ceferino Reato
- Luis Bremer
- Paulo Kablan
Producción Integral
- La Voz Argentina
- Otro Día Perdido
- MasterChef Celebrity
- Telefe Noticias
Interés General
- Almorzando con Juana
- DDM
- Los Profesionales de Siempre
- Sálvese Quien Pueda
- LAM
- Lape Club Social
Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi
- Iván de Pineda
- Guido Kaczka
- Santiago del Moro
- Nico Occhiato
Labor Periodística Femenina
- Carolina Amoroso
- Soledad Larghi
- Mirtha Legrand
Labor Periodística Masculina
- Nelson Castro
- Rolando Graña
- Mauro Szeta
- Germán Paoloski
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatti
- Cecilia Insigna
- Martín Salwe
- Daniel Roggiano
Futbolístico
- CONMEBOL Libertadores – Telefe
- Mundial de Clubes – Telefe
- Knockout 9 – El Nueve
Viajes/Turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Por el mundo – Telefe
- Resto del mundo – El Trece
Aviso Publicitario
- Decíselo, Quilmes
- Tarjetita, Swiss Medical
- Universo DADA
- Paparazzi: Stella Artois
Labor Humorístico
- Agustín Rada Aristarán
- Connie Ballarini
- Darío Lopilato
- Laila Roth
Director
- Gustavo Hernández
- Eduardo Pinto
- Guillermo Rocamora
Autor/Guionista
- Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo
- Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti, Bonet
- Pinto, Macias y Torres
Programa de Servicio
- ADN Buena Salud
- Aire de Campo
- Intelexis
- Mascotas al rescate
Cultural Educativo
- Argentina de película
- Ser Humano
- Tierras
Deportivo
- ACTC
- Carburando
- Knockout 9
Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán
- Pamela David
- Verónica Lozano
- Karina Mazzocco
- Wanda Nara
- Mariana Fabbiani
- Georgina Barbarossa
Branded Content
- Historias de reparación Dove
- Intuiciones by Bplay
- Ponele lo mejor
Con todas las categorías confirmadas, la expectativa por los Martín Fierro 2026 crece minuto a minuto. La televisión argentina ya vive su gran previa.