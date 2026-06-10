La salida voluntaria de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano sigue generando repercusiones. Lejos de guardar silencio tras abandonar la casa, la artista decidió contar detalles de su experiencia y sorprendió al apuntar directamente contra Andrea del Boca, una de las figuras más reconocidas de esta edición del programa.

Durante una entrevista con Marina Calabró en El Observador, la cantante habló sobre la convivencia dentro del reality y dejó en claro que no terminó con la mejor imagen de la actriz. Aunque aclaró que nunca tuvo enfrentamientos personales con ella, cuestionó su comportamiento durante el juego.

“Yo a Andrea la respeto, nunca tuve un ida y vuelta sobre nada”, comenzó diciendo La Bomba Tucumana. Sin embargo, inmediatamente marcó diferencias respecto de la actitud que veía en la casa. Según relató, la actriz se mantenía al margen de muchas de las actividades grupales que la producción proponía para los participantes.

La cantante aseguró que esa situación llamaba la atención de varios compañeros, ya que consideraba que todos debían cumplir con las mismas consignas. “No sé de qué manera juega. No la veo jugando. Ella no participaba de ninguna de las actividades que nos daban para hacer”, expresó con contundencia.

Pero el comentario más fuerte llegó cuando se refirió a una cuestión vinculada a la alimentación de Andrea del Boca. “¿Por qué mintió que es celíaca?”, lanzó sin filtros, instalando una polémica inesperada alrededor de la actriz y generando revuelo entre los seguidores del ciclo.

Por su parte, Marina Calabró recordó un episodio reciente ocurrido dentro de la casa que también tuvo a la actriz como protagonista. La periodista mencionó la elección de la “reina de la casa”, una dinámica que terminó generando dudas entre los participantes y el público.

La Bomba Tucumana contra Andrea del Boca

Según explicó, durante la votación los números parecían favorecer claramente a Zilli, quien habría obtenido más apoyos que Andrea del Boca. Sin embargo, el resultado final consagró a la actriz, una situación que despertó desconcierto incluso entre quienes estaban presentes.

“Perdió 12 a 8 con Zilli, pero la eligieron igual. Ni ella se lo cree”, comentó Calabró al recordar el episodio. Mientras tanto, las declaraciones de La Bomba Tucumana reavivaron el debate sobre las estrategias, privilegios y polémicas que se viven dentro de Gran Hermano, un reality que sigue sumando capítulos inesperados.