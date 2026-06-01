La salida de Gladys, la Bomba Tucumana, alteró por completo una gala que ya venía cargada de tensión dentro de Gran Hermano. La cantante decidió usar la puerta giratoria y abandonar la casa, pero el movimiento no terminó ahí: en ese preciso instante, Solange Abraham volvió al juego con el Golden Ticket.

Antes de que la decisión se hiciera efectiva, la voz de Gran Hermano reunió a todos los participantes en el living y puso en palabras el desgaste del encierro. “El mayor rival a vencer siempre es uno mismo”, expresó, en una intervención que preparó el terreno para una definición que varios ya intuían por el ánimo de la artista.

Gladys, la Bomba Tucumana, venía mostrando señales de cansancio desde hacía varios días. Entre lágrimas, momentos de angustia y charlas con sus compañeros, la cantante había dejado claro que el aislamiento ya no le resultaba fácil y que la convivencia empezaba a pesarle más de la cuenta.

Cuando le ofrecieron formalmente la posibilidad de retirarse, no dudó demasiado. “Sí. Quiero irme. Te agradezco un montón por darme esta oportunidad. Pero no la estoy pasando bien, sinceramente. No puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas”, dijo, mientras la casa reaccionaba entre abrazos y sorpresa.

La despedida tuvo una mezcla de emoción y alivio. Antes de cruzar la puerta, La Bomba Tucumana también hizo un balance de su paso por el reality: “Aprendí a conocer a las personas y a conocerme a mí misma, como me desenvuelvo en un lugar distinto”. Después se fue a su manera, cantando y bailando, sin perder del todo el sello que la acompañó durante la competencia.

El clima cambió otra vez cuando Solange Abraham apareció del otro lado de la puerta giratoria. Su ingreso tomó desprevenidos a los jugadores, que todavía estaban procesando la salida de una de las figuras más reconocidas de la temporada. La influencer regresó gracias al Golden Ticket y su presencia promete mover vínculos, estrategias y viejas tensiones.

Así, Gran Hermano cerró una noche de doble impacto: una participante eligió irse porque ya no podía sostener el encierro y otra volvió en el momento justo para reordenar el tablero. La salida de Gladys abrió una etapa nueva, pero el regreso de Solange Abraham dejó claro que la calma dentro de la casa duró apenas unos segundos.