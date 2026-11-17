La vida cotidiana de Gladys, La Bomba Tucumana, quedó atravesada por un episodio desagradable que decidió hacer público. La reconocida cantante contó que sufrió una agresión verbal en un supermercado, donde una persona la increpó por su postura política. El hecho la sorprendió en medio de una actividad habitual y volvió a ponerla en el centro de la conversación.

Según trascendió, el conflicto se originó por las opiniones políticas que la artista expresó públicamente durante los últimos meses. Lejos de pasar inadvertida, su posición generó distintas reacciones y, en esta oportunidad, habría sido el motivo de un enfrentamiento cara a cara con otra persona mientras hacía las compras.

La intérprete de La pollera amarilla describió el mal momento que atravesó y dejó en evidencia su indignación por la manera en que fue tratada. "Me dijo de todo porque dice que soy…", fue la frase que trascendió sobre el episodio, en una situación que volvió a exponer las consecuencias de las discusiones políticas fuera de las redes sociales.

En los últimos tiempos, La Bomba Tucumana se mostró cada vez más dispuesta a hablar sobre sus convicciones. Incluso manifestó abiertamente su identificación con el justicialismo y su admiración por figuras históricas del movimiento, como Juan Domingo Perón y Eva Duarte. "Yo siempre lo dije, yo soy justicialista. Me gusta la justicia social", había expresado.

Sus declaraciones también incluyeron cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, especialmente por la situación económica. La cantante habló desde su propia experiencia como emprendedora y relató las dificultades que atravesó para sostener su negocio gastronómico en Buenos Aires, una situación que terminó con el cierre de su local de empanadas en Recoleta.

La decisión de bajar las persianas de La Bomba Empanadas Tucumanas fue otro capítulo de su exposición pública. Gladys explicó que el contexto económico hizo imposible continuar con el proyecto y lamentó especialmente que sus empleados perdieran su fuente laboral. Su descargo tuvo repercusión y reavivó el debate sobre sus posicionamientos.

La agresión que sufrió La Bomba Tucumana

Además, la artista había manifestado su interés por involucrarse nuevamente en la política y colaborar con iniciativas sociales en su provincia. En ese camino, mantuvo un encuentro con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, aunque aclaró que todavía no tenía definida una candidatura ni un cargo público.

El episodio en el supermercado suma así un nuevo capítulo a la exposición mediática de Gladys La Bomba Tucumana, que volvió a quedar en el centro de la escena por sus opiniones y convicciones. Una situación que refleja el clima de tensión que puede generarse cuando las diferencias políticas se trasladan a los espacios de la vida cotidiana.