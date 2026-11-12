La tristeza golpeó de lleno a Gladys La Bomba Tucumana, quien atraviesa una dolorosa pérdida familiar tras la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años. La artista confirmó la noticia a través de sus redes sociales y publicó una despedida que generó una profunda conmoción entre sus seguidores.
La noticia tuvo un antecedente que ahora cobra especial significado. Horas antes de comunicar el fallecimiento del pequeño, la cantante había recurrido a sus historias de Instagram para pedirles a sus seguidores que se unieran en una cadena de oración por la salud del nene. Su preocupación quedó expuesta en un mensaje cargado de angustia.
“Necesito pedirles que pidan a Dios por mi sobrinito Ian”, había escrito Gladys en aquella publicación, acompañando sus palabras con una fotografía junto al chico. En ese mismo pedido, la intérprete dejó en evidencia que estaba atravesando horas de enorme incertidumbre: “Estoy abrumada, no entiendo por qué esto, Señor”.
Lamentablemente, poco después llegó la noticia que la familia no quería recibir. La artista confirmó la muerte de Ian y eligió compartir una imagen junto a su sobrino para rendirle homenaje. Hasta el momento, Gladys La Bomba Tucumana no reveló las causas del fallecimiento, por lo que no trascendieron detalles precisos sobre lo sucedido.
En su despedida, la cantante puso en palabras el dolor de tener que aceptar una ausencia tan temprana. “Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, expresó.
El mensaje también estuvo atravesado por el amor que sentía por el niño y por la decisión de mantener vivo su recuerdo dentro de la familia. “Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros”, agregó.
La fe también ocupó un lugar central en las palabras de La Bomba Tucumana, que encontró en una oración una manera de despedirse de su sobrino. “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”, escribió, pidiendo consuelo para todos sus seres queridos.
Finalmente, Gladys volvió a dirigirse directamente a Ian con una frase que resumió la dimensión de su tristeza: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito”. Y cerró con una dolorosa confesión: “Mi ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé”. La publicación recibió numerosas muestras de cariño y acompañamiento.