La música y el fútbol volvieron a cruzarse en un reconocimiento internacional para Shakira. La artista colombiana recibió una nominación a los Premios Grammy 2027 gracias a “Dai Dai”, la canción que grabó junto al cantante nigeriano Burna Boy y que se transformó en uno de los grandes fenómenos musicales vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio representa un nuevo logro para la intérprete de Barranquilla, que consiguió posicionar el tema en distintos rincones del planeta. La producción fue seleccionada para representar oficialmente al Mundial 2026 y rápidamente encontró su lugar entre las canciones más escuchadas de la competencia, con una repercusión que trascendió los estadios y llegó a las principales plataformas digitales.

Uno de los datos que explica el impacto de “Dai Dai” es su impresionante rendimiento en internet. Desde su estreno, la canción consiguió superar los mil millones de reproducciones en menos de tres meses, una marca extraordinaria que la convirtió en el primer video publicado durante 2026 en alcanzar semejante cifra. Además, logró ubicarse en los primeros puestos de rankings musicales de diferentes países.

El reconocimiento de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación llegó en la categoría Mejor Interpretación de Música Global, donde Shakira y Burna Boy deberán medirse con otros importantes nombres de la industria. Entre los competidores aparecen Rosalía y Dougie F, con “Porcelana”, y Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo, quienes participan con “Bando (Orchestral)”. También fueron seleccionados Devan Ekambaram y Susha, además de KerreKe junto a Mireya Ramos y Alex E. Chávez.

La nominación vuelve a poner en primer plano la relación de Shakira con las grandes competencias deportivas. La colombiana ya había dejado su huella mundialista con “Waka Waka”, durante Sudáfrica 2010, y posteriormente con “La La La”, vinculada a Brasil 2014. Ahora, con “Dai Dai”, vuelve a unir su música con uno de los acontecimientos deportivos de mayor alcance internacional.

Por otra parte, la 69.ª edición de los Grammy tendrá lugar el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia contará con transmisión a través de ABC, Hulu y Disney+ para Latinoamérica, en una gala que reunirá a las principales figuras de la música internacional.

Shakira nominada a un nuevo Grammy

La lista de candidaturas también dejó un dato histórico: por primera vez, las seis artistas que acumulan más nominaciones en una misma edición son mujeres. La británica Raye encabeza el listado con 11 menciones, mientras que Rosalía ocupa el segundo lugar con nueve. Más atrás aparecen Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert, todas con siete candidaturas.

De esta manera, Shakira suma una nueva oportunidad de ampliar su colección de reconocimientos internacionales. La expectativa ahora está puesta en febrero, cuando se conozca si “Dai Dai”, su colaboración con Burna Boy, consigue quedarse con el gramófono dorado y transformar el fenómeno mundialista en otro gran premio para su carrera.