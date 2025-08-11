Brenda Asnicar expuso quiénes y por qué la dejaron afuera de Patito Feo

El recuerdo de Patito Feo sigue vivo para toda una generación, pero no todo lo que rodeó a la exitosa ficción juvenil fue color de rosa para sus protagonistas. En una reciente entrevista televisiva, Brenda Asnicar rompió el silencio sobre los motivos por los que decidió no regresar a la obra teatral inspirada en la serie y, de paso, reveló quiénes la excluyeron de uno de los proyectos posteriores al final de la historia.

Brenda Asnicar, que interpretó a la recordada Antonella, dejó en claro que su etapa en la tira quedó definitivamente cerrada. Aunque en los últimos meses surgieron rumores de un regreso a su icónico papel, la artista descartó de plano esa posibilidad. Según explicó, hoy su presente está ligado a la música y a otros desafíos creativos que la motivan mucho más que volver a interpretar a un personaje del pasado.

En su paso por Almorzando con Juana, Brenda Asnicar recordó que tras la finalización de la serie se organizó una gira internacional para seguir explotando el fenómeno. Sin embargo, ella no fue parte de esa experiencia. “No me llamaron”, aseguró sin rodeos, descartando que se tratara de una decisión personal. Esa ausencia marcó un quiebre en su relación con la producción del programa.

Pese a ese mal momento, tiempo después surgió una nueva oportunidad para compartir escenario junto a Laura Esquivel, su compañera en la ficción. Esta vez, la propuesta fue distinta: un espectáculo en Milán que convocó a una multitud y que, según la actriz, resultó una experiencia gratificante para ambas.

Lejos de cualquier rencor, Brenda Asnicar resaltó que la supuesta rivalidad con Laura Esquivel fue siempre parte del guion y que fuera de la pantalla construyeron una buena relación. “Ya no nos vamos a ver enfrentadas sobre un escenario. Nos recompartimos”, afirmó, dejando en claro que el vínculo personal sigue intacto.

De hecho, ambas tienen planes de volver a trabajar juntas, aunque no bajo el sello de Patito Feo. La idea es producir un show propio, con total libertad artística. Según contó Brenda Asnicar, el proyecto está en marcha y podría concretarse en un futuro cercano.

En la charla, la intérprete también aprovechó para elogiar el nuevo trabajo musical de Laura Esquivel, titulado Un día a la vez, una canción que, según ella, transmite un mensaje inspirador sobre la perseverancia y la búsqueda de los sueños.

Aunque las decisiones de la producción la dejaron afuera en el pasado, Brenda Asnicar no se aferra a viejas heridas. Hoy prefiere mirar hacia adelante y elegir sus propios caminos, con la música como motor y la amistad como puente para nuevos desafíos.