Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de publicar una serie de fotos con un outfit que generó todo tipo de reacciones. El ex integrante de Gran Hermano apostó por un estilo urbano y moderno, pero muchos usuarios no tardaron en compararlo con Nick Sícaro, la actual pareja de Daniela Celis.

A través de su cuenta de Instagram, Thiago Medina mostró el look que eligió para salir: pantalón y remera negra, zapatillas oscuras, camisa a rayas, lentes de sol, gorra y una bandolera de Louis Vuitton que se robó gran parte de la atención. Junto a las imágenes, escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Uno de mis mejores momentos. Hagan plata, no embrollos”.

Sin embargo, lejos de recibir únicamente elogios, la publicación se llenó de críticas por parte de sus seguidores. Varios usuarios cuestionaron la combinación de prendas y aseguraron que el estilo no coincidía con la imagen que siempre mostró el ex participante del reality.

¿Thiago quiere parecerse al novio de Daniela?

“Buscate otra ropa que vaya con vos”, “La carterita no pega”, “Esa camisa no te favorece” y “Te vestís como un nene”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo del posteo. Pero el mensaje que más repercusión tuvo fue el de quienes aseguraron que Thiago Medina estaría intentando imitar la estética de Nick Sícaro.

Una seguidora fue directa al señalar: “Creo que le estás copiando el estilo a Nick, pero a vos no te queda. Buscá tu propia personalidad”. Ese comentario abrió un nuevo debate entre quienes defendieron al joven y quienes sostuvieron que el parecido con el look del nuevo novio de Daniela Celis era evidente.

Lejos de quedarse callado, Thiago Medina decidió responder públicamente y dejó en claro que no piensa cambiar por las opiniones ajenas. “Yo me voy a vestir como a mí me guste, no voy a hacer lo que a ustedes les guste”, escribió de manera contundente.

¿Thiago quiere parecerse al novio de Daniela?

Luego, intentando bajar el tono de la discusión, agregó otra frase con la que buscó ponerle un cierre a la polémica: “Escribo esto con todo respeto”. A pesar de eso, el debate continuó durante varias horas y el tema se volvió viral entre los seguidores de Gran Hermano.

En medio de esta situación, muchos recordaron un mensaje reciente que publicó el propio Thiago Medina, donde habló del difícil momento emocional que atraviesa tras la separación de Daniela Celis. “No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar”, expresó días atrás.