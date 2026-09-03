Un recipiente con manzanas terminó abriendo una inesperada puerta hacia los recuerdos familiares de la invitada. Durante su paso por Otro día perdido, Brenda Gandini dejó de lado por un momento su presente artístico y recuperó una habilidad que adquirió durante su infancia en Cipolletti.

La curiosidad de Mario Pergolini desencadenó la particular demostración al preguntarle: "¿Sabes mucho de manzanas?". Lejos de quedarse con una respuesta breve, la actriz explicó por qué conocía el tema desde chica: "Sé mucho de manzanas, de hecho mi familia tenía un campo y me hacían cosechar manzanas, olivos...".

Cuando la producción acercó varias piezas para poner a prueba sus conocimientos, Brenda Gandini comenzó por observarlas con atención. La apariencia de una de ellas no terminó de convencerla y advirtió: "Ya lo estético y el color es medio raro". Pergolini salió inmediatamente en defensa de la fruta elegida con un tono de humor: "Eh, pará, son nuestras".

Ese comentario le permitió recordar una diferencia que había percibido al mudarse desde Río Negro a la Capital Federal. "Cuando me vine a vivir a Buenos Aires... Las peores manzanas", lanzó entre risas. Su manera de examinarlas, según agregó durante la charla, era "bien de Cipolletti" y estaba directamente relacionada con lo aprendido en su casa.

El aspecto exterior era apenas uno de los elementos que tenía en cuenta. La intérprete aseguró que existen distintos procedimientos para reconocer la calidad de la fruta: "Hay varias técnicas, yo tengo la del tacto, pero hay otra gente que las golpea y mientras más agudo, más buena es". Acto seguido, mostró cómo debía hacerse para distinguir el sonido.

La explicación de Brenda Gandini rápidamente se transformó en un momento de humor cuando comenzó a golpear la manzana y sumó al público a su ocurrencia. En medio de las risas y los aplausos del estudio, improvisó en un breve canto: ''Soy de Cipolletti, voy a probar una manzana"'. El juego, sin embargo, no le impidió continuar con su clase.

Al retomar la demostración, detalló cuál era la señal definitiva para saber si convenía comerla. "Vos la tocas y tiene que estar compacta. Si vos tocas y se hunde un poco es porque está arenosa", explicó. De esa forma, combinó el aspecto, la firmeza y el sonido como criterios para evaluar cada pieza.

La seguridad con la que Brenda Gandini desarrolló la prueba dejó sorprendido al conductor, quien cerró el segmento con una definición tan divertida como elogiosa: "Es una universitaria de la manzana". Lo que comenzó como una pregunta casual terminó conectando a la actriz con sus raíces y mostrando cuánto permanece en ella de aquella infancia en Cipolletti.