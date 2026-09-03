Un supuesto episodio ocurrido durante una fiesta volvió a poner bajo tensión el vínculo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel. El rumor también involucró a Rodrigo de Paul, aunque el periodista que lo difundió reconoció que no pudo confirmarlo directamente con la cantante.

Gustavo Méndez presentó la versión como una información que había recibido y aclaró el límite de su averiguación: "Después yo me entere, que no lo pude hablar con Tini, el tema De Paul - Emilia. Hay un fuerte rumor en torno a una fiesta donde estaban Emilia, De Paul, Tini, Duki y un montón de gente”.

Según su relato, Rodrigo de Paul protagonizó un encuentro inesperado con Emilia Mernes cerca de un baño. “Rodrigo De Paul se habría ido al baño, detrás de él iría Emilia Mernes y, cuando él sale del baño, se habrían chocado de manera casual y, aparentemente, ella le habría tirado la boca Emilia a De Paul. Yo lo tengo del lado de él esto. Y ella después lo descomprimió con un poco de humor: ‘¿Qué? ¿Te asustaste?’, le habría dicho”.

La historia continuó con una supuesta reacción del futbolista ante quienes habrían presenciado la escena. “Él se habría acercado a las amigas de Tini, que observaron todo, y les habría dicho: ‘Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini’”, relató Méndez sobre Rodrigo de Paul.

Ese episodio habría salido a la luz después, en medio de otra diferencia profesional entre las artistas. “Cuando pasa que Emilia no le devuelve las bailarinas, Tini se habría enterado cuando le cuenta a sus amigas la situación que estaba atravesando con Emilia por sus bailarinas y aí las amigas le dicen: ‘Mirá, te tenemos que contar algo...’”.

Ante la repercusión de esas versiones, el entorno de Emilia Mernes difundió una desmentida formal: “El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”.

El escrito también cuestionó el tratamiento periodístico del tema: “Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”.

Como cierre, el equipo expresó: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”. Luego completó: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”. Así, la cantante negó mediante su entorno el supuesto acercamiento y confrontó abiertamente con quienes instalaron la versión.