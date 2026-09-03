La última definición de Gran Hermano Generación Dorada dejó a dos participantes enfrentadas por el lugar que todavía permanecía vacante. Luana Fernández y Mariela Prieto aguardaron juntas el resultado hasta que la conductora recibió la noticia más difícil: había sido la menos votada por el público y debía abandonar la casa.

Con esa eliminación, Gran Hermano confirmó que Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yipio, Sol Abraham y Luana Fernández son las cinco finalistas de esta edición. Santiago del Moro anunció los nombres de manera aleatoria durante la gala, manteniendo la incertidumbre hasta el último tramo de la noche.

La definición se produjo mediante una placa positiva que había comenzado después de la salida de Pincoya. En esta instancia, los televidentes tuvieron que elegir a sus favoritas y aquella jugadora que reunió el menor respaldo quedó fuera de competencia. Los votos emitidos no se perderán, sino que seguirán acumulándose para la elección de la ganadora.

Yanina Zilli fue la primera en escuchar su nombre y no pudo ocultar la mezcla de alegría, nervios y alivio. Después de agradecerles a quienes la apoyaron desde afuera, reconoció cómo había atravesado la espera: "Espero tener el corazón fuerte porque uno, cuando está en placa, está en alerta y estoy con las emociones a flor de piel".

La segunda salvada fue Charlotte Caniggia, quien festejó abrazando primero a Yipio y luego a Zilli. Más tarde llegó el turno de la participante uruguaya, que celebró tirándose al piso y haciendo sus habituales angelitos. Tras superar previamente una difícil votación contra Pincoya, volvió a pedirles un último esfuerzo a sus seguidores.

Sol Abraham también consiguió asegurar su permanencia y reaccionó entre saltos y abrazos junto a Tomy. El quinto lugar quedó para Luana Fernández, quien logró imponerse en la votación frente a Mariela Prieto. Aunque tuvo que marcharse antes de la instancia decisiva, la eliminada cerró un recorrido que estuvo atravesado por su estrategia y diferentes episodios personales.

A partir de ahora, Gran Hermano entra en la etapa definitiva con cinco candidatas y una votación que continúa abierta. Como los sufragios obtenidos hasta el momento se mantienen, cada fandom deberá reforzar su campaña sin comenzar desde cero. La competencia ya no será por permanecer una semana más, sino por convertirse en la ganadora de la Generación Dorada.