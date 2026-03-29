No necesitó nombrar demasiadas veces a Andrea del Boca para dejar en claro lo que piensa. Dentro de la casa de Gran Hermano, Brian Sarmiento volvió a marcar distancia con la actriz y esta vez fue más allá del juego: la cruzó con una lectura picante sobre los verdaderos motivos de su ingreso al reality.

La frase apareció en una charla con Nazareno, donde el exfutbolista puso sobre la mesa un tema que excede la convivencia diaria y toca un capítulo sensible de la vida pública de Andrea del Boca. "Andrea entró, le dieron el protagonismo de hacer una obra que ya hizo, a limpiar su nombre por la política, por esto que le hicieron un juicio", lanzó, sin vueltas.

El comentario no cayó en cualquier contexto. Desde que la actriz entró a Gran Hermano, su presencia fue leída de una manera distinta a la del resto de los participantes. No solo por su recorrido en la televisión argentina, sino también porque su llegada al programa coincidió con interpretaciones que la vinculaban con la necesidad de reordenar su imagen pública.

Ese punto remite a la causa Mamá Corazón, el expediente judicial que la tuvo como una de las figuras centrales por la financiación estatal de una novela que nunca salió al aire. Durante años, el caso quedó pegado a su nombre y la convirtió en parte de una discusión que mezcló política, gestión de fondos y exposición mediática.

En 2025, sin embargo, la Justicia resolvió absolver a Andrea del Boca y al resto de los acusados. El fallo cerró sin condena un proceso que investigaba una presunta defraudación al Estado y que había escalado hasta convertirse en una de las causas más resonantes de su carrera fuera de la ficción.

Aun con esa resolución, dentro de la casa hay jugadores que siguen leyendo su presencia desde esa historia previa. En ese grupo se ubica Brian Sarmiento, que desde el arranque dejó ver una postura incómoda frente al lugar que ocupa la actriz en el reality y frente al protagonismo que, según él, le dieron desde su ingreso.

Lo que plantea Brian Sarmiento no es solo una crítica a una compañera, sino también una forma de poner en duda la lógica con la que Andrea del Boca aterrizó en el juego. Para él, su paso por el programa estaría menos ligado a la competencia en sí que a una operación de reconstrucción personal frente a las cámaras.

Así, una conversación interna volvió a correr el eje de Gran Hermano hacia terrenos mucho más pesados que una simple estrategia. Esta vez, el reality quedó atravesado por una acusación filosa, un pasado judicial que todavía genera ruido y un cruce que vuelve a exponer a Andrea del Boca en el lugar más incómodo.