No todo en la vida de Franco Colapinto pasa por los circuitos. Cuando baja del auto, el piloto encuentra en su casa un espacio que mantiene la misma lógica que aplica en la pista: orden, precisión y una estética que no deja nada librado al azar.

La propiedad que mostró Franco Colapinto en Argentina refleja ese equilibrio entre funcionalidad y diseño. Ubicada en Pilar, la vivienda se destaca por una estructura moderna, con ambientes integrados que priorizan la circulación y la comodidad en la vida diaria.

Uno de los rasgos más visibles es la planta abierta, que conecta el living con el comedor sin interrupciones. Esa disposición genera una sensación de amplitud constante y permite que la casa funcione como un espacio continuo, sin divisiones marcadas.

En esa misma línea, la luz natural cumple un rol central. Grandes ventanales recorren los distintos sectores y permiten que el exterior se integre visualmente con el interior, reforzando una idea de apertura que atraviesa toda la propiedad.

El estilo general combina líneas simples con una paleta de colores neutros, donde predominan los tonos claros y algunos detalles en madera. Esa elección no solo aporta calidez, sino que también sostiene una estética minimalista que evita la sobrecarga visual.

La conexión con el entorno también aparece como un elemento clave. El jardín, amplio y abierto, acompaña la arquitectura de la casa y suma un espacio pensado para el descanso y la vida en familia, sin romper con la lógica del diseño.

Sin embargo, el sector que más llamó la atención no está en los espacios comunes. En su habitación, Franco Colapinto tiene armado un rincón que funciona como extensión directa de su carrera: un simulador de Fórmula 1 con múltiples pantallas.

Ese espacio incluye un asiento profesional, pedales y controles que replican la experiencia de manejo. Las pantallas rodean la cabina y generan una inmersión completa, permitiéndole entrenar incluso cuando está lejos de las pistas. Alrededor de ese simulador, también se pueden ver trofeos y elementos vinculados a su recorrido en el automovilismo, integrados a un ambiente que mantiene la misma estética sobria que el resto de la casa.

Así, la casa de Franco Colapinto no solo muestra un estilo de vida, sino también una continuidad entre lo personal y lo profesional. Un espacio donde el diseño acompaña, pero donde la pasión por correr sigue estando siempre presente.