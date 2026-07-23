La figura de Natacha Jaitt volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Valentino, su hijo, rompiera el silencio en una entrevista televisiva. En medio de los preparativos de una docuserie sobre la vida de la exmodelo, el joven recordó cómo fue la última conversación que mantuvo con su madre y dejó una frase que generó un fuerte impacto al mencionar a Mirtha Legrand y la histórica participación de ella en su programa.

Durante su paso por LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, Valentino relató que el último día que vio a Natacha Jaitt mantuvieron una discusión por un motivo cotidiano. "Ese día habíamos discutido y peleado porque yo había llegado tarde a mi casa", recordó al reconstruir las horas previas a la tragedia que terminó con la muerte de su madre.

El joven también contó que Natacha Jaitt le dijo que debía asistir a un evento, aunque nunca le explicó con precisión que se dirigía al complejo Xanadú, el lugar donde finalmente fue hallada sin vida. "Mi mamá iba a ir a Xanadú... me dijo: 'Valentino tengo que salir, voy a ir a un evento'", recordó sobre aquella conversación que hoy permanece grabada en su memoria.

Antes de despedirse, la mediática le pidió que le avisara cuando llegara a la casa de un amigo. Sin embargo, Valentino confesó que olvidó enviarle el mensaje y que horas después encontró un reclamo de su madre en el teléfono. "Tarado, no me avisaste. ¿Sos bolu...?", fue el mensaje que recibió de Natacha Jaitt, en un intercambio que terminó convirtiéndose en uno de los últimos recuerdos que conserva de ella.

Luego de ese reto, ambos volvieron a escribirse con palabras de afecto. Valentino le preguntó si al día siguiente lo pasaría a buscar y cerró la conversación con un sentido "Dale, te amo ma". La respuesta de Natacha Jaitt fue igual de emotiva: "Yo te amo más". Ese fue el último diálogo entre madre e hijo antes de la muerte de la mediática.

Valentino confesó por qué murió Natacha

Al referirse a las circunstancias del fallecimiento, Valentino dejó en claro que mantiene profundas dudas sobre lo ocurrido y sostuvo que nunca creyó en la versión oficial. "Siento que a mi mamá la mataron", expresó con firmeza durante la entrevista, dejando en evidencia que su postura no cambió con el paso de los años.

Además, el joven sorprendió al vincular ese desenlace con la exposición pública que tuvo Natacha Jaitt tiempo antes en la mesa de Mirtha Legrand, donde realizó fuertes denuncias. "Si mi mamá no hubiera ido a la mesa de Mirtha Legrand, seguiría viva", afirmó, una declaración que volvió a instalar el debate sobre uno de los casos más polémicos de los últimos años en la Argentina.