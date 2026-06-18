El golpe interno en Luzu TV fue inmediato. Nico Occhiato quedó envuelto en un escándalo inesperado después de que Flor Peña diera al aire una información falsa sobre Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, y reaccionó con un mensaje cargado de bronca.

La situación se produjo durante el programa de Flor Peña, cuando la actriz interrumpió el clima habitual del ciclo con una noticia que no estaba confirmada. "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó al aire, generando sorpresa entre sus compañeros.

El desconcierto apareció de inmediato en el estudio. Ante la supuesta novedad, Peña intentó entender qué había pasado y preguntó: "¿Pero fue de golpe? ¿Qué pasó?". El comentario no quedó aislado, porque la falsa información empezó a circular rápidamente y el tema escaló fuera del programa.

La gravedad del error aumentó por el contexto: Lionel Messi se encuentra disputando el Mundial 2026 y cualquier versión vinculada a su entorno familiar genera impacto inmediato. En medio de esa confusión, Flor Peña llegó a dimensionar las consecuencias deportivas de la supuesta noticia y expresó: "Duro, ¿no? En el medio del Mundial. Se va a tener que ir".

Lejos de dejar pasar lo ocurrido y con la noticia desmentida por parte de la familia del capitán argentino, Nico Occhiato decidió salir públicamente a despegarse de la situación. El conductor y dueño de Luzu TV no solo pidió disculpas, sino que dejó en claro que el episodio chocaba de lleno con la forma de comunicar que pretende para su señal.

A través de su cuenta de X, Nico Occhiato escribió: "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar".

La publicación de Nico Occhiato terminó de confirmar la magnitud del conflicto puertas adentro. El caso abrió un fuerte debate sobre la responsabilidad al momento de dar información sensible en vivo, especialmente cuando involucra a una familia expuesta como la de Messi.

Por ahora, el canal quedó bajo la lupa y Flor Peña en el centro de las críticas. La falsa noticia sobre Jorge Messi no solo provocó repudio en redes, sino que también obligó a Luzu TV a revisar lo sucedido y anticipar una sanción por un error que escaló mucho más allá del aire.