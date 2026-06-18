En medio de la cobertura del Mundial 2026, Flor Peña protagonizó uno de los momentos más controvertidos de los últimos días al anunciar en vivo una noticia que resultó ser completamente falsa. La conductora aseguró al aire que había fallecido Jorge Messi, padre de Lionel Messi, una información que rápidamente comenzó a viralizarse y generó preocupación entre los fanáticos del capitán argentino.

Todo ocurrió durante una emisión de Luzu TV, cuando la actriz interrumpió la dinámica habitual del programa para compartir una versión que circulaba con fuerza en las redes sociales. Sin contar con una confirmación oficial, expresó: “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”.

Las palabras de Flor Peña tuvieron una repercusión inmediata. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a reaccionar en distintas plataformas, cuestionando la falta de chequeo de una noticia tan sensible. Muchos señalaron la responsabilidad que implica comunicar información vinculada a la familia de Lionel Messi.

Aunque es cierto que la salud de Jorge Messi había generado preocupación en algunos ámbitos y rumores en internet, nunca existió una confirmación oficial sobre su fallecimiento. Sin embargo, la versión se expandió con velocidad y terminó llegando a la pantalla de Luzu TV, donde fue replicada frente a una audiencia masiva.

Ante el impacto de la situación, la propia conductora reconoció el error pocos minutos después. “Era una fake... Pedimos disculpas”, manifestó al advertir que la información que había compartido no era verdadera. Para entonces, las críticas ya ocupaban buena parte de la conversación en redes sociales.

La producción del canal digital también salió a dar explicaciones y pidió disculpas por lo sucedido. El episodio reabrió el debate sobre la importancia de verificar los datos antes de difundirlos, especialmente cuando se trata de noticias delicadas que involucran cuestiones personales o familiares.

Quien tomó una postura especialmente firme fue Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, que utilizó sus redes sociales para marcar distancia con lo ocurrido. A través de un mensaje publicado en X, dejó en claro su malestar por la situación y aseguró que el episodio no representa los valores comunicacionales del proyecto.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió Nicolás Occhiato, en un mensaje que terminó de encender el debate sobre la responsabilidad de los medios frente a las fake news.

Como consecuencia de la enorme repercusión que tomó el episodio, desde el entorno de Lionel Messi también decidieron intervenir para frenar la desinformación. A través de un mensaje difundido por familiares cercanos, desmintieron categóricamente los rumores sobre la muerte de Jorge Messi y llevaron tranquilidad a los seguidores del capitán argentino. La aclaración llegó pocas horas después de que la versión falsa se viralizara en redes sociales y sirvió para confirmar que el padre del futbolista continúa con vida, dejando en evidencia el impacto que puede tener la difusión de información no verificada.