La cobertura del Mundial 2026 sigue regalando escenas que trascienden el fútbol. En esta oportunidad, los protagonistas fueron Marley e Ian Lucas, quienes vivieron una divertida situación detrás de cámaras que rápidamente captó la atención de los fanáticos. Todo ocurrió en medio de una recorrida por el lugar donde se hospeda el equipo de trabajo de Telefe.

El conductor decidió visitar la habitación de Ian Lucas, pero desde el primer momento se encontró con una resistencia poco habitual. Entre risas y visiblemente incómodo, el influencer intentó evitar que las cámaras ingresaran al cuarto. “Mi dormitorio no se puede mostrar”, lanzó, despertando todavía más curiosidad entre quienes seguían la escena.

Lejos de rendirse, Marley continuó con su juego y finalmente logró abrir la puerta. Fue entonces cuando apareció la verdadera razón por la que Ian Lucas quería mantener la privacidad de la habitación. Dentro del cuarto se encontraba Renata Mónaco, la joven que ocupa actualmente un lugar muy especial en la vida del ex participante de televisión.

Al verla, el conductor no dejó pasar la oportunidad y reaccionó con humor. “¿Quién está? ¿La novia?”, preguntó mientras ingresaba al lugar. Luego saludó a la joven con un cálido “Bienvenida, Renata”, generando un momento tan espontáneo como divertido. La influencer respondió con timidez y apenas alcanzó a decir: “Hola, ¿qué tal?”.

La presencia de Renata Mónaco provocó todavía más nerviosismo en Ian Lucas, que intentó terminar rápidamente con la improvisada entrevista. Entre carcajadas y algo sonrojado, le pidió a Marley que abandonara la habitación. “Dale, dale, chau”, expresó, tratando de poner fin a la situación que ya se había convertido en uno de los momentos más comentados de la cobertura.

Sin embargo, el conductor decidió seguir adelante con las preguntas y hasta elogió a la joven delante de las cámaras. “Hermosa, Renata. ¿De dónde sos?”, consultó, mientras Ian intentaba desviar la atención. El clima distendido y las bromas terminaron convirtiendo el episodio en un verdadero fenómeno en redes sociales.

Marley se metió en la habitación de Ian Lucas

Para cerrar el intercambio, Marley lanzó una frase que resumió perfectamente el interés que despierta la pareja. “Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles”, comentó, dejando en evidencia que la historia sentimental del influencer ya genera expectativa entre sus seguidores.

Lo cierto es que el vínculo entre Ian Lucas y Renata Mónaco ya había comenzado a tomar notoriedad en los últimos días. Durante una entrevista en el ciclo Ya fue Todo de Jotax Digital, el ganador de MasterChef Celebrity confirmó su presente amoroso y aseguró: “Está todo bien. Estamos hace un tiempito ahí”. Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las historias más comentadas del Mundial 2026.