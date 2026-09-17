Quedarse a un paso del título puso a Yipio frente al momento más difícil de cualquier final de Gran Hermano: despedirse después de escuchar que el triunfo era para otra participante. Sin embargo, su respuesta ante la consagración de Sol Abraham tuvo un sentido que quedó claro cuando explicó qué significaba ganar para ella.

“Estoy muy orgullosa y muy agradecida”, expresó la uruguaya al hacer su balance. En sus primeras palabras después del resultado no hubo un cuestionamiento a la decisión del público ni un reproche hacia su compañera. El acento estuvo en su propio recorrido y en cómo elegía terminar la experiencia dentro de la casa.

La definición de Gran Hermano Generación Dorada, por Telefe, dejó a Sol Abraham como campeona y a Yipio en el segundo puesto. Ese lugar en el resultado marcaba una diferencia entre ambas, pero no alcanzaba para describir lo que la finalista sentía que había conseguido durante la convivencia. Para explicar su reacción, eligió hablar de los vínculos.

Fue entonces cuando en medio de su bronca precisó sobre dónde encontraba su recompensa: “Mi premio va por otro lado. Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena”. El reconocimiento estuvo dirigido a quienes compartieron el encierro con ella y contribuyeron a que atravesara esa experiencia acompañada, más allá de la competencia.

Con esa explicación previa, Yipio pronunció la frase más contundente de su despedida, sin dejar dudas sobre a quién le correspondía el título: “Yo ya gané. Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy súper feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno”. Su declaración incluyó tanto la satisfacción personal como la felicitación pública a Sol Abraham.

El humor también tuvo su lugar en el saludo con el que terminó su participación. Después de agradecer y reconocer nuevamente a la vencedora, la uruguaya apeló al nombre con el que identificaba a sus seguidores: “Muchas gracias. ¡Sean felices y sueñen grande! ¡Vamos, caraj..., la Yipioneta!”. Así completó una despedida atravesada por la emoción y el entusiasmo.

Interpretar aquellas palabras como una expresión de bronca dejaría afuera una parte central de lo que dijo. Yipio reconoció el resultado de Gran Hermano y distinguió la consagración de su compañera de aquello que valoraba de su paso por el programa. Su manera de sentirse ganadora estuvo vinculada al cariño y las amistades que se llevaba.