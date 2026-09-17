Quince años después de su primera experiencia en la casa, Sol Abraham consiguió el título que le había quedado pendiente. La tucumana ganó Gran Hermano Generación Dorada al superar a Yisela “Yipio” Pintos en la votación del público y cerró una temporada de 205 días con una consagración que parecía lejana cuando fue expulsada.

El resultado dejó a la representante uruguaya en el segundo puesto de una definición inédita, protagonizada exclusivamente por mujeres. Las dos llegaron hasta la última instancia después de haber salido y regresado al programa por circunstancias diferentes. Esta vez, el respaldo de los espectadores inclinó la elección hacia la participante que ya conocía el reality desde 2011.

A los 37 años, Sol Abraham transformó su segunda participación en una oportunidad para superar aquel quinto puesto de su debut. En esta edición asumió un papel activo en las discusiones y protagonizó varios de los enfrentamientos de la convivencia. Su forma de jugar despertó tanto apoyo como cuestionamientos y la mantuvo entre las figuras más discutidas.

La expulsión fue el momento que puso en duda cualquier posibilidad de llegar al último día. Sin embargo, un Golden Ticket le permitió volver y recuperar un lugar en la competencia. Desde ese regreso, logró atravesar nuevas placas hasta quedar entre las dos candidatas al título, con el acompañamiento de sus seguidores, conocidos como los solangistas.

Ese recorrido terminó dándole un peso especial a la victoria de Sol Abraham: no solo mejoró su posición de 2011, sino que ganó una edición en la que su continuidad había quedado interrumpida. El desenlace convirtió aquella segunda oportunidad en el punto de partida de su camino hacia el primer puesto, definido finalmente por la audiencia.

Yipio Pintos quedó segunda en Gran Hermano Generación Dorada

Del otro lado de la final estuvo Yipio, humorista uruguaya con experiencia en streaming y stand up, que ingresó con una comunidad propia en redes. Su participación también incluyó una pausa: dejó temporalmente la casa por una operación de su madre y regresó mediante el repechaje, donde obtuvo el 35,6% de los votos.

La subcampeona logró sostener ese vínculo con los espectadores hasta disputar la definición, aunque el último resultado favoreció a la tucumana. Para la ganadora, el cierre cambia el lugar que ocupaba en la historia del programa: aquella participante que se había despedido quinta en 2011 ahora suma su nombre a la lista de campeones de Gran Hermano.