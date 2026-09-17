Sol Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano Generación Dorada y consiguió mucho más que el título de campeona. Tras superar a Yipio Pintos en la definición del público, la participante se aseguró un premio que combina dinero en efectivo, una casa prefabricada y un beneficio para los gastos que realice con tarjeta de crédito.

El reconocimiento más representativo del triunfo es el trofeo bañado en oro, que distingue a la ganadora de esta edición. A esa pieza se suman 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. Así, la recompensa combina un recuerdo de su consagración con beneficios económicos.

El segundo lugar también tiene una recompensa importante: Yipio Pintos recibirá 20 millones de pesos y una casa. Aunque no logró quedarse con el título, la finalista obtuvo ambos premios por su desempeño en la competencia. En comparación, Sol Abraham se llevó una suma de dinero 50 millones de pesos mayor, además del beneficio para sus consumos.

Charlotte Caniggia, quien había quedado eliminada antes del último enfrentamiento entre las finalistas, completó el podio con un premio de 10 millones de pesos. De esta manera, los montos correspondientes a las tres primeras posiciones suman 100 millones, sin contar el valor de las viviendas ni el reintegro anunciado para la campeona.

La consagración y la entrega de las recompensas tendrán momentos separados. Según anunció Santiago del Moro, los premios se otorgarán durante Noche de las Campeonas, el especial previsto para el jueves 17 de septiembre. Sol Abraham participará de esa celebración después de haber ganado la final del miércoles, que resolvió la competencia mediante el voto de los espectadores.

Para esa emisión, Telefe reunirá a las finalistas y al resto de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. El conductor adelantó que también habrá regalos especiales para otros jugadores que atravesaron la experiencia dentro de la casa. Por el momento, no se dieron a conocer detalles sobre cuáles serán esos obsequios ni cómo se distribuirán.

El encuentro del jueves será la última instancia televisiva de esta temporada y permitirá que las protagonistas del podio reciban sus recompensas junto a sus excompañeros. Después de meses de convivencia y eliminaciones, la despedida tendrá una dinámica diferente: con el resultado definido, el centro de la noche será la premiación y la reunión del elenco.