Los videos del debut de BTS en La Plata captaron una noche de euforia tanto en el estadio como en las redes. El grupo surcoreano dio el primero de sus tres recitales en el Estadio Único Diego Armando Maradona y sorprendió a ARMY, su comunidad de fans, con frases en español, camisetas argentinas y gestos de admiración por Lionel Messi.

Uno de los fragmentos que se viralizaron tuvo a Taehyung como protagonista. El artista se animó a dirigirse a los presentes en español y les dedicó un elogio con una expresión muy argentina: “Fuera de joda, son el mejor público”. La frase quedó registrada en los videos que circularon en redes y se sumó a los gestos de cercanía con los seguidores.

El vínculo con la Argentina también apareció en la ropa elegida para salir al escenario. Los integrantes de BTS se presentaron con camisetas de la Selección, un detalle que quedó entre las imágenes de la noche. La banda incorporó así un símbolo del fútbol local a su encuentro con los fans, en una presentación atravesada por guiños al país.

Para los fans, el repertorio también guardó una sorpresa: “Hold Me Tight” fue la primera canción sorpresa de BTS en la Argentina. La interpretación quedó entre los fragmentos del concierto que se compartieron en redes.

Otro de los videos mostró a Jungkook con su camiseta de fútbol de la Selección Argentina, jugando a piedra, papel o tijera. El cantante terminó ganando y dejó una escena distendida que se viralizó. Ese costado lúdico se sumó a los momentos del concierto que los fans eligieron compartir en redes, junto con las imágenes de la presentación.

La admiración por Lionel Messi también tuvo su lugar: los músicos imitaron su festejo de gol, en un guiño al capitán argentino. La escena sumó otra referencia futbolera a una noche en la que las camisetas de la Selección ya habían marcado el tono de ese acercamiento a los espectadores locales.

Antes del recital, la emoción ya se había sentido en los accesos, con largas filas, banderas y carteles preparados para los artistas. Fans de distintas provincias compartieron la espera y pequeños regalos entre miembros de ARMY. Después, los videos del show sumaron nuevos recuerdos a esa primera noche de BTS en La Plata.