El Goldencenter de Parque Norte ya respira la tensión máxima de la industria mientras APTRA comienza a desvelar el misterio de los Premios Martín Fierro de Radio 2026. Con la ceremonia en pleno desarrollo y las estatuillas iniciales encontrando a sus dueños definitivos, la velada consagra en vivo a las producciones de AM y FM que dominaron el último año. A continuación, el detalle actualizado minuto a minuto con todos los galardonados de la gran fiesta del dial.
Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026:
Programa periodístico matutino diario en AM
- Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)
- Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)
- Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)
- Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid) (GANADORES)
- Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)
Programa periodístico matutino diario FM
- ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos) (GANADORES)
- Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)
- De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)
- Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)
Programa periodístico vespertino diario AM
- De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)
- El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)
- Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
- Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)
- MP 910 (Marcelo Palacios - La Red)
Programa periodístico vespertino diario FM
- Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)
- Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)
- Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)
- Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play) (GANADORES)
- ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)
Programa de interés general en AM
- Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)
- El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10) (GANADORES)
- Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)
- Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental)
Programa de interés general en FM
- Coworking (Nacho Otero – Delta)
- El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)
- La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)
- No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100)
Programa nocturno AM y FM
- Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red) (GANADORES)
- Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)
- Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)
Programa semanal en AM
- El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)
- Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red) (GANADOR)
- Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)
- La hora referí (Daniel Dátola – La Red)
Programa semanal en FM
- Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos) (GANADORES)
- Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)
- El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4)
Programa deportivo
- Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)
- No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)
- Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre) (GANADORES)
- Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)
Programa musical en AM
- La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750) (GANADORES)
- Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)
- Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)
- Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)
Programa musical en FM
- Aspen Club (FM Aspen) (GANADORES)
- La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)
- La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)
Programa cultural/educativo
- Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)
- Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)
- Después de todo (Gustavo Campana – AM 750) (GANADOR)
- El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)
Programa agropecuario
- Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)
- La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental) (GANADORES)
- Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)
- Labor periodística femenina
- María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)
- Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)
- Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)
Labor periodística masculina
- Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)
- Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
- Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)
- Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)
- Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)
Labor conducción femenina
- Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)
- María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)
- Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)
- Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador)
Labor conducción masculina
- Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)
- Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)
- Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)
- Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)
Labor periodística deportiva
- Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental) (GANADOR)
- Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)
- Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)
Labor humorística
- Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)
- Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)
- Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) (GANADOR)
- Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata)
Servicio informativo
- La Red Informativa (La Red)
- Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)
- Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)
- Radionoticias Del Plata (Del Plata)
- Rotativo del aire (Rivadavia) (GANADOR)
Labor locución femenina
- Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)
- Gigi Ribaloff (Mucha Radio) (GANADORA)
- Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)
Labor locución masculina
- Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)
- Mario Portugal (Rivadavia)
- Sebastián Bresler (Mitre) (GANADOR)
Relator deportivo
- Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata)
- Gabriel Anello (Mitre) (GANADOR)
- Leonardo Gentili (La Red)
Mejor labor en producción
- Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
- Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) (GANADOR)
- Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)
- Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)
Mejor labor en operación
- Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)
- Gabriel Marsili (FM Los40) (GANADOR)
- Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)
Labor en musicalización
- Delta Music Team (FM Delta)
- Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)
- José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)
- Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)
Movilero
- Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)
- Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre) (GANADORA)
- Rosario Bigozzi (La Red)
Columnista de espectáculos
- Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)
- Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100) (GANADORA)
- Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)
Columnista político
- Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)
- Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)
- Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos) (GANADORA)
Columnista económico
- Alfredo Zaiat (El Destape Radio)
- Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
- Willy Kohan (Rivadavia) (GANADOR)
Columnista policial / judicial
- Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)
- Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)
- Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play) (GANADOR)
- Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)
Ganador del Martín Fierro de Radio de Oro:
NOTICIA EN DESARROLLO...