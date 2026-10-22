El Goldencenter de Parque Norte ya respira la tensión máxima de la industria mientras APTRA comienza a desvelar el misterio de los Premios Martín Fierro de Radio 2026. Con la ceremonia en pleno desarrollo y las estatuillas iniciales encontrando a sus dueños definitivos, la velada consagra en vivo a las producciones de AM y FM que dominaron el último año. A continuación, el detalle actualizado minuto a minuto con todos los galardonados de la gran fiesta del dial.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026:

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)

Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)

Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid) (GANADORES)

Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos) (GANADORES)

Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)

De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)

Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario AM

De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)

El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)

MP 910 (Marcelo Palacios - La Red)

Programa periodístico vespertino diario FM

Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)

Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)

Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)

Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play) (GANADORES)

¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10) (GANADORES)

Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental)

Programa de interés general en FM

Coworking (Nacho Otero – Delta)

El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)

La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)

No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100)

Programa nocturno AM y FM

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red) (GANADORES)

Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)

Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)

Programa semanal en AM

El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)

Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red) (GANADOR)

Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)

La hora referí (Daniel Dátola – La Red)

Programa semanal en FM

Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos) (GANADORES)

Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)

El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4)

Programa deportivo

Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)

No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)

Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre) (GANADORES)

Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)

Programa musical en AM

La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750) (GANADORES)

Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)

Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)

Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)

Programa musical en FM

Aspen Club (FM Aspen) (GANADORES)

La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)

La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)

Programa cultural/educativo

Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)

Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)

Después de todo (Gustavo Campana – AM 750) (GANADOR)

El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)

Programa agropecuario

Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)

La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental) (GANADORES)

Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)

Labor periodística femenina

María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)

Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)

Labor conducción femenina

Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)

Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador)

Labor conducción masculina

Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)

Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)

Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)

Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental) (GANADOR)

Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)

Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)

Labor humorística

Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) (GANADOR)

Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata)

Servicio informativo

La Red Informativa (La Red)

Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)

Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)

Radionoticias Del Plata (Del Plata)

Rotativo del aire (Rivadavia) (GANADOR)

Labor locución femenina

Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)

Gigi Ribaloff (Mucha Radio) (GANADORA)

Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)

Labor locución masculina

Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)

Mario Portugal (Rivadavia)

Sebastián Bresler (Mitre) (GANADOR)

Relator deportivo

Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata)

Gabriel Anello (Mitre) (GANADOR)

Leonardo Gentili (La Red)

Mejor labor en producción

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) (GANADOR)

Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)

Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)

Mejor labor en operación

Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)

Gabriel Marsili (FM Los40) (GANADOR)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)

Labor en musicalización

Delta Music Team (FM Delta)

Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)

José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)

Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)

Movilero

Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)

Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre) (GANADORA)

Rosario Bigozzi (La Red)

Columnista de espectáculos

Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100) (GANADORA)

Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)

Columnista político

Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)

Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos) (GANADORA)

Columnista económico

Alfredo Zaiat (El Destape Radio)

Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Willy Kohan (Rivadavia) (GANADOR)

Columnista policial / judicial

Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)

Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play) (GANADOR)

Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)

Ganador del Martín Fierro de Radio de Oro:

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