La llegada de BTS a la Argentina revolucionó las redes sociales y desató la expectativa de miles de fanáticos que buscan conocer cada detalle de la estadía de la banda. Antes de sus esperados conciertos, los integrantes comenzaron a recorrer distintos puntos de Buenos Aires y sus alrededores, mientras algunas de sus salidas quedaron registradas en imágenes que rápidamente se viralizaron.

Uno de los protagonistas de estas primeras horas fue RM, líder del grupo, quien aprovechó su tiempo libre para disfrutar de una experiencia gastronómica en Don Julio, la famosa parrilla ubicada en Palermo. El restaurante, reconocido internacionalmente por su propuesta de carnes argentinas, se convirtió en una de las paradas más comentadas de la visita del cantante surcoreano.

Según trascendió, el artista llegó al hotel antes que sus compañeros y, después de descansar durante algunas horas, decidió salir a cenar acompañado por una persona de su equipo. La elección del establecimiento porteño no tardó en llamar la atención, especialmente por la repercusión que genera cada aparición pública de los integrantes de la banda.

La visita de RM a Don Julio quedó reflejada en distintas imágenes que circularon durante la jornada. El cantante fue visto en las inmediaciones del local y su salida se prolongó hasta pasada la una de la madrugada, un detalle que alimentó los comentarios de los seguidores argentinos en las plataformas digitales.

Pero la actividad del líder no fue el único episodio que despertó curiosidad. Desde el arribo de BTS a Buenos Aires, también comenzaron a difundirse registros de integrantes del grupo y personas de su entorno en diferentes zonas de la ciudad. Entre los lugares mencionados aparecieron Flores y el Barrio Coreano, dos puntos que despertaron especial interés entre quienes intentan reconstruir el itinerario de los músicos.

Además, en las redes sociales circularon imágenes relacionadas con una posible visita a Quilmes, lo que amplió las especulaciones sobre los recorridos que realizaron durante sus primeras horas en el país. Aunque no todos los movimientos tuvieron confirmación oficial, cada publicación sumó nuevas pistas para los fanáticos atentos a las novedades.

BTS de paseo por Argentina

La estadía de la banda surcoreana se produce en el marco de su gira mundial “ARIRANG”, que contempla tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Los recitales están programados para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, en una serie de fechas que promete convocar a miles de seguidores.

Mientras crece la expectativa por los shows, BTS disfruta de sus primeros días en la Argentina y sus apariciones fuera del escenario mantienen la atención del público. Desde una cena en una de las parrillas más reconocidas de Palermo hasta los recorridos por distintos barrios, cada movimiento de los artistas se transforma en noticia para una comunidad de fanáticos que espera vivir una experiencia inolvidable.