La expectativa por el regreso de BTS a los escenarios argentinos se hace sentir en la previa de sus tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La banda surcoreana actuará este miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, con recitales programados para las 20, en el marco de su gira mundial ARIRANG.

El tour marca un momento especial para RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, quienes volvieron a reunirse después de desarrollar proyectos individuales y completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El esperado reencuentro impulsó la demanda de entradas a niveles extraordinarios y las localidades para las tres fechas argentinas se agotaron rápidamente.

Ante la imposibilidad de conseguir un lugar en el estadio, surgió una opción para que los seguidores puedan vivir la experiencia desde la pantalla grande. Las cadenas Cinépolis y Cinemark Hoyts anunciaron la proyección en cines del último recital de BTS en Argentina, una propuesta destinada a quienes se quedaron afuera de los shows presenciales.

El fenómeno BTS

La transmisión cinematográfica principal tendrá lugar el sábado 24 de octubre, mientras que el domingo 25 también habrá funciones para ver el espectáculo de manera diferida. Para consultar las salas participantes y acceder a la información oficial, los interesados pueden ingresar al sitio web de BTS, donde se encuentra el listado de establecimientos habilitados para el evento.

En cuanto al valor de las localidades, el precio establecido es de $19.600, al que se suma un cargo de servicio de $1.100. De esta manera, cada entrada tendrá un costo final de $20.600. La iniciativa amplía las posibilidades de los fanáticos de las ARMY, que podrán reunirse en diferentes ciudades para seguir el espectáculo.

Entre los complejos adheridos figuran Cinemark Abasto, Cinemark Alto Avellaneda, Atlas Caballito, Hoyts DOT, Cinemark Malvinas Argentinas, Cinemark Hoyts Mendoza, Cinemark Hoyts Nine, Hoyts Plaza Oeste Morón, Cinemark Neuquén, Cinemark Nuevo Centro Córdoba, Cinemark Palermo y Cinemark Parque Brown. También forman parte de la propuesta Hoyts Patio Olmos, Cinemark Puerto Madero, Cinemark Quilmes, Cinemark Alto NOA Salta, Cinemark Hiper Libertad Salta y Cinemark Hoyts San Justo.

El fenómeno BTS

La lista se completa con Cinemark Santa Fe, Cinemark Hoyts Soleil, Cinemark Hoyts Temperley, Cinemark Tortugas y Cinemark Unicenter. Además, los seguidores de la banda tendrán otra oportunidad de disfrutar del tour en la región: el sitio oficial informó que el concierto de BTS en San Pablo, Brasil, también llegará a las salas el viernes 30 de octubre.

La gira ARIRANG, que comenzó en abril de 2026 en Corea del Sur, contempla 82 conciertos en 34 ciudades hasta marzo de 2027. Con más de 500 millones de dólares recaudados en entradas, el tour se perfila como un fenómeno global y podría alcanzar los 1.800 millones. El recorrido lleva el nombre del nuevo álbum de la banda, inspirado en una canción tradicional coreana asociada con la separación y el reencuentro, un concepto que también refleja esta nueva etapa del septeto.