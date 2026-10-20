La espera de los seguidores argentinos de BTS entró en su tramo final: la banda ya llegó al país y tiene por delante tres conciertos en La Plata. El grupo surcoreano, uno de los grandes fenómenos internacionales del K-pop, viene de presentarse en Chile y continuará aquí el BTS World Tour ARIRANG, con el Estadio Único Diego Armando Maradona como escenario para las tres fechas.

El primer show será el miércoles 21 de octubre de 2026, seguido por una segunda presentación el viernes 23 y una tercera el sábado 24. En todos los casos, el inicio del show está previsto para las 20. La agenda incluye así una jornada sin recital entre el debut y la segunda función, antes de las dos actuaciones consecutivas del viernes y el sábado.

BTS llegó a Argentina. (RS FOTOS)

Las entradas de BTS para las tres noches ya están agotadas. La respuesta del público quedó reflejada en la venta anticipada, que dejó sin localidades disponibles a cada una de las funciones anunciadas. El mismo estadio concentrará toda esta serie de presentaciones, en una escala argentina que tendrá tres oportunidades de encuentro entre la banda y sus seguidores.

El viaje desde Chile se realizó en un avión privado que arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Para la salida del grupo se organizó un dispositivo de seguridad con participación policial. Una fila de motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires escoltó las camionetas negras en las que se trasladaron los artistas.

El operativo contempló siete vans y traslados individuales para los integrantes de la banda. La custodia acompañó el convoy a lo largo del recorrido, como parte de las precauciones adoptadas para esta etapa de la gira. El despliegue marcó el arribo de BTS, mientras la expectativa se concentra ahora en las noches que tiene programadas en la capital bonaerense.

En cuanto al clima, la producción y el equipo de protocolo no anunciaron suspensiones ni reprogramaciones por razones meteorológicas. Hasta ahora, la lluvia no fue señalada como un impedimento para los recitales. La posibilidad de modificar un evento de esta escala está vinculada con las condiciones de seguridad para artistas y público. Por el momento, la primera cita de BTS sigue fijada para el miércoles 21, a las 20.