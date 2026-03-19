La rutina dentro de la casa se rompió de golpe y nadie entendía qué estaba pasando. Gran Hermano volvió a meter un giro inesperado desde el arranque de la temporada y esta vez la sorpresa tuvo música, humor y una reacción inmediata de los jugadores. La entrada de Ca7riel y Paco Amoroso descolocó a todos y generó uno de los momentos más comentados.

Todo comenzó con una consigna que parecía una actividad más dentro del juego. Los participantes fueron guiados por la producción a cumplir una dinámica sin demasiadas explicaciones, con indicaciones que incluían vestimenta específica y una preparación poco habitual para lo que venían viviendo en la casa.

El desconcierto fue creciendo cuando los jugadores terminaron sentados, con los ojos tapados y en silencio, sin saber qué estaba por suceder. La escena generó expectativa tanto adentro como afuera, ya que nadie tenía información sobre el objetivo real de la propuesta.

El quiebre llegó cuando Ca7riel y Paco Amoroso ingresaron sin aviso. Antes de mostrarse frente a todos, pasaron por el confesionario y aprovecharon ese espacio para sumar un momento inesperado dentro del reality. "Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas. Me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo. Basta de la guerra".

La frase, que jugó con el humor y referencias virales, cerró con otra línea que rápidamente se replicó en redes. "Con la música no". El paso por el confesionario marcó el tono de una visita que combinó show con guiños al público.

Minutos después, los músicos se dirigieron al sector donde estaban los participantes. Cuando los jugadores se quitaron los antifaces, la sorpresa fue total y se desató una reacción espontánea entre gritos, abrazos y saltos que reflejaron el impacto del momento.

La visita no quedó solo en la aparición. Ca7riel y Paco Amoroso aprovecharon el ingreso para ofrecer un show en vivo dentro de la casa, donde interpretaron canciones propias y una versión especial vinculada al programa. La performance transformó el espacio en una fiesta improvisada que rompió con la rutina del encierro.

Tras la presentación, la dupla se retiró y dejó a los participantes todavía procesando lo vivido. El momento quedó instalado como uno de los más fuertes del inicio de la temporada y confirmó que Gran Hermano apuesta nuevamente por sorprender con intervenciones que cambian por completo la dinámica del juego.