El mundo del pop argentino atraviesa un momento de máxima tensión tras las fuertes versiones que involucran a Emilia Mernes y María Becerra, dos de las artistas más populares del momento. Todo estalló luego de movimientos en redes sociales que encendieron las alarmas entre fanáticos y periodistas del espectáculo.

El conflicto comenzó a tomar fuerza cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram. El gesto, que no pasó desapercibido, generó todo tipo de especulaciones, especialmente porque ambas venían mostrando cercanía tanto arriba como abajo del escenario.

La polémica creció aún más cuando se sumaron nombres inesperados: Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes. Ambas mantienen su follow a Tini Stoessel, pero no a Emilia Mernes, lo que fue interpretado como una clara toma de posición dentro de este entramado.

Quien aportó más leña al fuego fue Yanina Latorre, que desde sus redes comenzó a deslizar que detrás de estos gestos había una historia mucho más profunda. “Les estoy armando el lore de Emilia y Tini, denme tiempo. Hay dos malísimas, una choriza”, lanzó sin filtro, dejando entrever un conflicto explosivo.

Pero el dato más fuerte llegó cuando Yanina Latorre amplió la información en televisión y apuntó directamente contra Emilia Mernes. Según relató, el problema con María Becerra no es reciente, sino que viene desde hace tiempo y tuvo episodios muy delicados en el ambiente artístico.

De acuerdo a su versión, uno de los momentos más tensos involucró a María Becerra y a su hermana, en una situación que habría generado un fuerte malestar interno. Este hecho habría sido interpretado como una ruptura de códigos dentro de un círculo donde lo personal y lo profesional están completamente entrelazados.

El punto más polémico llegó con una acusación contundente: “En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines”, aseguró Yanina Latorre, dejando a todos en shock.

Además, la panelista fue aún más allá y describió un supuesto modus operandi: “Emilia Mernes usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. María Becerra no la puede ni ver. Emilia Mernes siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia”, sentenció, confirmando que la grieta en el pop está más abierta que nunca.