El mundo del espectáculo se vio sacudido por una noticia inesperada: Lizy Tagliani fue apartada de la radio La Pop, donde conducía su ciclo matutino “Arriba Bebé”. El programa, que se emitía de 6 a 9, se había consolidado como una propuesta fresca y cercana para los oyentes, combinando humor, actualidad y momentos emotivos.

Quien dio a conocer la primicia fue Ángel de Brito, que desde su espacio en Bondi Live reveló que la decisión se comunicó una vez finalizada la emisión del programa. Según trascendió, la medida respondería a cuestiones “estructurales”, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre el trasfondo.

Frente a la repercusión, Lizy Tagliani no tardó en pronunciarse y eligió sus redes sociales para hablar directamente con su público. “Paso para decirles que es verdad que el programa termina… Termina el 27 de marzo, hoy me lo comunicaron”, expresó con sinceridad.

En su descargo, la conductora dejó ver cierta tristeza por no haber podido despedirse al aire como hubiese querido. “Me hubiese encantado ser yo la que lo diga en la radio, pero no importa, se dio así”, agregó, demostrando su profesionalismo pese al inesperado desenlace.

A su vez, Lizy Tagliani se mostró agradecida por la experiencia vivida durante estos años. “Estos dos años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído, hemos llorado, ha pasado de todo”, señaló, destacando el vínculo construido con su audiencia.

Lejos de quedarse en la angustia, también intentó mirar hacia adelante con optimismo. “Estoy contenta porque voy a poder llevar a Tati al cole y a descansar para las funciones de Annie”, comentó, anticipando además nuevos proyectos en televisión.

En paralelo, la artista volvió a emocionar al público con una historia personal que había compartido recientemente en Corta por Lozano (Telefe). Allí relató una profunda charla con su hijo, Tati, sobre su identidad de género, en un momento cargado de amor y honestidad.

“¿Sabés qué? tenés razón”, le respondió al niño cuando él le dijo “mamá, sos un varón”, para luego explicarle su historia con palabras simples. “Mamá fue un varón cuando era chiquitito como vos… y se hizo una nena”, relató, conmoviendo a todos y reafirmando su autenticidad.