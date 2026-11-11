La muerte de Marcos Camino, uno de los grandes referentes de la música tropical argentina, dejó un profundo vacío en el mundo de la cumbia santafesina. En medio de las numerosas muestras de dolor que aparecieron tras conocerse la noticia, Cacho Deicas eligió expresarse públicamente y dedicarle unas palabras a quien fue su compañero durante casi cinco décadas en Los Palmeras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el histórico cantante compartió un mensaje que rápidamente generó repercusiones entre los seguidores de la agrupación. Lejos de limitarse a una despedida formal, Deicas repasó el extenso camino que recorrieron juntos y puso en palabras los momentos buenos y difíciles que atravesaron durante tantos años de música.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el artista. La frase reflejó la dimensión de una relación que trascendió lo estrictamente profesional y que tuvo como escenario miles de presentaciones y una trayectoria que marcó a generaciones.

Sin embargo, el fragmento más conmovedor llegó cuando hizo referencia al lugar que ocupó Marcos Camino en su vida. “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”, expresó Cacho Deicas, en una declaración que estuvo acompañada por un mensaje de acompañamiento hacia los familiares y seres queridos del músico fallecido.

“Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, agregó. Finalmente, cerró su publicación con una breve frase: “Que en paz descanses, Marcos”.

La despedida tuvo un significado especial por la historia que ambos construyeron en Los Palmeras. Marcos Camino se había incorporado al entonces Sexteto Palmeras en 1972, mientras que Rubén Cacho Deicas llegó como cantante en 1978. Desde entonces, se convirtieron en las principales figuras de una formación que llevó la cumbia santafesina a todo el país.

El doloroso adiós de Cacho a su amigo Marcos Camino

El vínculo, de todos modos, atravesó una etapa especialmente complicada durante 2025. Después del problema de salud que alejó a Deicas de los escenarios, surgieron diferencias internas que terminaron con la salida del vocalista de la banda y dieron lugar a una disputa que tomó estado público. Aquella sociedad artística de más de 50 años quedó así marcada por un desenlace inesperado.

Ahora, tras la muerte del histórico acordeonista a los 76 años, las palabras de Cacho Deicas volvieron a poner el foco en todo lo que compartieron. Más allá de los desencuentros y de una separación que modificó el futuro de Los Palmeras, el cantante eligió despedirlo desde el recuerdo, el agradecimiento y el reconocimiento a una historia que dejó una huella imborrable en la música popular argentina.