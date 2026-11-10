La conmoción sacudió por completo a la cultura popular argentina tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años. El músico de Los Palmeras fue hallado sin vida durante la tarde de este martes en el inmueble donde funcionaba su estudio de grabación, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe. Según las primeras pericias realizadas por la policía en el lugar, el artista decidió quitarse la vida.

Las fuerzas de seguridad acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Alvear al 4900 luego de recibir el aviso sobre el hallazgo. En ese espacio de trabajo de la capital santafesina se desplegaron las tareas periciales correspondientes para constatar lo sucedido, en medio de una ola de consternación que se extendió rápidamente entre los vecinos de la zona y los fanáticos del género.

Esta trágica noticia se produjo pocos meses después de un acontecimiento clave dentro de su carrera profesional. Durante este año, Marcos Camino había anunciado públicamente su alejamiento de la mítica agrupación argumentando complicaciones en su estado de salud. Aquella decisión había llegado un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, marcando la fractura definitiva de la histórica dupla que lideró el proyecto.

Frente a este desenlace, el ambiente de la movida tropical manifestó un profundo pesar ante la partida de una de sus figuras fundacionales. Colegas, seguidores y referentes del espectáculo volcaron sus mensajes de asombro y lamento, reconociendo el peso simbólico que su figura representaba para la identidad artística de la provincia.

A lo largo de más de medio siglo sobre los escenarios, el renombrado acordeonista fue la piedra angular del sonido distintivo que caracterizó a Los Palmeras. Su contribución como cofundador y pilar creativo resultó determinante para transformar a la formación en un fenómeno de alcance nacional e internacional.

Aquella extensa trayectoria musical dejó una marca imborrable en el cancionero popular y sirvió como guía para múltiples generaciones de músicos. Con el acordeón al frente de innumerables éxitos festivos, Marcos Camino convirtió a la cumbia santafesina en un símbolo de la música argentina.

El triste final en su tierra natal marca el cierre de una época dorada para la cumbia del país. La despedida del histórico creador deja un vacío inmenso en la movida tropical, pero asegura un recuerdo imborrable en la memoria colectiva de los millones de oyentes que bailaron con sus melodías.