La muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, continúa generando conmoción y, con el avance de la investigación, comenzaron a conocerse detalles que permiten reconstruir las horas previas al trágico desenlace. El músico tenía 76 años y fue encontrado sin vida en un inmueble de la ciudad de Santa Fe que funcionaba como estudio de grabación y espacio de trabajo de la banda.

Uno de los elementos que resultó determinante para las autoridades fue el registro de las cámaras de seguridad instaladas en el predio. Las imágenes permitieron advertir que el acordeonista había ingresado a un galpón logístico del establecimiento, pero posteriormente no se había registrado su salida. Esa situación encendió las alarmas entre sus familiares.

De acuerdo con la información que trascendió sobre el procedimiento, una familiar de Marcos Camino advirtió lo que ocurría a través del sistema de vigilancia. Ante la falta de novedades y sin poder establecer contacto con el músico, decidió acercarse al lugar junto a un empleado para verificar qué estaba sucediendo.

El triste adiós de Marcos Camino

La preocupación terminó convirtiéndose en una escena profundamente dolorosa. Cuando consiguieron ingresar al sector, encontraron al histórico integrante de Los Palmeras sin vida. A partir de ese momento se dio intervención a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales, que comenzaron con las actuaciones correspondientes.

Según el parte oficial, el episodio fue reportado a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 16.30. Los efectivos que llegaron al inmueble entrevistaron a los familiares y recabaron información sobre las circunstancias previas al hallazgo. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un suicidio, aunque resulta fundamental tratar el caso con prudencia y respeto por la intimidad de sus seres queridos.

En el marco de las primeras declaraciones, los familiares también hicieron referencia a un cuadro de depresión que atravesaba el músico. Sin embargo, cualquier interpretación sobre los motivos de su fallecimiento debe quedar en manos de la investigación y evitar conclusiones apresuradas sobre una situación personal tan delicada.

El triste adiós de Marcos Camino

La noticia también volvió a poner en primer plano los últimos meses de la trayectoria de Marcos Camino. En febrero de 2026 había anunciado su alejamiento de los escenarios por cuestiones de edad y salud, después de más de cinco décadas de historia con Los Palmeras. Su decisión había marcado el cierre de una etapa fundamental para la música tropical argentina.

Mientras continúa la conmoción, las muestras de cariño hacia el acordeonista se multiplican. Su legado musical, los grandes éxitos de Los Palmeras y su aporte a la cumbia santafesina permanecerán en la memoria de varias generaciones. En medio del dolor, sus allegados atraviesan un momento que requiere acompañamiento, privacidad y, especialmente, sensibilidad.