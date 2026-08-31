Una grabación permitió reconstruir los minutos en los que una salida privada terminó convirtiéndose en un procedimiento policial. Callejero Fino aparece frente a los efectivos después de ser obligado a detener la marcha de su camioneta. La escena no muestra resistencia, aunque la tensión aumenta a medida que avanza el operativo.

La detención modificó inmediatamente la agenda del cantante. Según explicó al momento del control, se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Además, tenía prevista una participación como invitado en el show de Arcángel en el Arena de Buenos Aires, compromiso al que finalmente no podrá asistir porque no recuperará la libertad por el momento.

En las imágenes se observa cómo los agentes rodean la Volkswagen Amarok y le indican al conductor que descienda. El músico baja del vehículo y queda cara a cara con el personal policial mientras mantiene un breve diálogo. Su acompañante, un joven de 27 años, también es identificado y apartado durante la intervención.

El procedimiento se desarrolló en la zona de Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata, partido de Tigre. Callejero Fino estaba al volante cuando la Policía Bonaerense advirtió que la camioneta circulaba sin las patentes colocadas. Esa irregularidad motivó el control inicial y la posterior identificación de los dos ocupantes.

La situación cambió de gravedad cuando los efectivos avanzaron con la inspección del vehículo. Dentro del habitáculo encontraron una pistola Glock calibre .40 cuya numeración estaba suprimida. El arma fue secuestrada junto con la Amarok y quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

A partir del hallazgo, tanto el artista como su acompañante quedaron detenidos. La investigación fue asumida por la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que inició actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra. Ahora deberá determinarse a quién pertenecía la pistola y en qué circunstancias llegó al interior de la camioneta.

El video coloca a Callejero Fino en el centro de una secuencia que comenzó por una falta vinculada con el vehículo y terminó en una causa penal. Mientras espera que la fiscalía avance con su indagatoria y defina su situación procesal, sus compromisos profesionales quedaron suspendidos y no existe una fecha confirmada para su liberación.