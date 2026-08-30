Un recorrido preventivo de la Policía bonaerense terminó con Callejero Fino detenido en Villa La Ñata, partido de Tigre. El procedimiento comenzó cuando los agentes detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin las chapas patente colocadas y resolvieron interceptarla para identificar a sus ocupantes.

El vehículo fue detenido en el cruce de la calle Italia y la ruta 27. Según el registro del operativo, la camioneta no tenía colocada la patente delantera ni la trasera y tampoco exhibía un cartel con el dominio en otro sector visible. En su interior viajaban dos hombres.

Quien conducía fue identificado como Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, conocido artísticamente como Callejero Fino. Junto a él se encontraba un joven de 27 años que también terminó aprehendido. Lo que inicialmente parecía una infracción de tránsito cambió de dimensión cuando los efectivos revisaron el vehículo.

Durante la inspección encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. El cargador contenía 12 balas y, de acuerdo con la información incorporada al procedimiento, ninguno de los ocupantes habría presentado autorización para tener el arma. Esas características llevaron a que fuera considerada un arma de guerra dentro de las actuaciones.

En el operativo participaron integrantes del Destacamento Villa La Ñata, perteneciente al departamento de Tigre, junto con personal del Centro de Operaciones Tigre y efectivos de Policía Adicional. Tras comunicar el hallazgo a la Justicia, Callejero Fino y su acompañante quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

La Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez ordenó la aprehensión de ambos e inició una causa por tenencia ilegal de arma de guerra. La numeración eliminada de la pistola será uno de los elementos que deberán investigarse, ya que dificulta reconstruir su origen y determinar cómo llegó al interior de la camioneta.

Por el momento, Callejero Fino continuará detenido hasta ser indagado. Después de esa instancia, la fiscalía deberá analizar las pruebas reunidas y definir si solicita que permanezca privado de la libertad mientras avanza el expediente o si adopta otra medida. Hasta ahora no existe una resolución definitiva sobre su situación procesal ni una condena, pero la gravedad de la imputación mantiene comprometido el futuro inmediato del cantante.