Maru Botana llegará al jurado de MasterChef Celebrity en reemplazo de Donato de Santis, quien anunció su salida en marzo tras una década. El chef decidió priorizar su salud, su familia en Italia y sus emprendimientos, mientras ella compartirá el jurado con Damián Betular y Germán Martitegui.
Una foto de 2001 acompañó el mensaje que Donato de Santis le dedicó a su sucesora: “Tantas cocinas, programas, encuentros, amigos, historias, risas, hijos coetáneos y una amistad que empezó cuando yo recién llegaba a la Argentina y que sigue intacta hasta hoy”. Después añadió: “Por eso, saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente”.
El chef celebró la elección de Maru Botana: "Me hace muy feliz y me da una enorme alegría que vos tomes la posta, amiga, colega, después de tantos años compartiendo esta profesión que queremos tanto”. También le contó qué significó el ciclo para él: “Vas a encontrar un lugar que para mí fue mucho más que un programa. Fueron años intensos, divertidos, emocionantes, y me llevo recuerdos y personas que ya son parte de mi vida”.
Entre sus palabras hubo un pedido para la nueva jurada: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”. Donato explicó el vínculo que construyó con sus compañeros: “Después de tantas temporadas juntos, son familia. Nos conocemos de memoria, nos hemos reído, hemos pasado larguísimas horas juntos, hemos discutido, nos hemos emocionado hasta las lágrimas acompañándonos mucho. Los voy a extrañar más de lo que ellos creen”.
Wanda Nara también tuvo un lugar en su despedida: “A ella también la voy a extrañar. Su energía, sus ocurrencias, su manera única de conducir y todos esos momentos que compartimos". Donato de Santis aseguró que seguirá pendiente del ciclo: "Los voy a mirar desde la pantalla, junto al resto de Argentina que siempre fue fiel al formato y con ganas de entretenerse aprendiendo".
A Maru le dejó una última muestra de confianza: "Vos tenes mucho para enseñar. Cuida ese publico que tanto ama lo que sucede en MasterChef. Estoy seguro que vas a disfrutarlo, a quererlos, a hacerlos reír y, sobre todo, a ponerle esa energía tan tuya. Después de tanto tiempo de amistad, qué vueltas lindas nos da la vida. Te quiero, Maru. Disfrutalo mucho y hacé de las tuyas".
Maru Botana recibió el mensaje con emoción: “Mi querido Dona, me hiciste emocionar. Tan lindas palabras y tanto cariño. Nuestras vidas siempre en paralelo, familia, amigos, trabajos compartidos. Verte es sinónimo de abrazos, risas y mucho amor. Desde que nos conocimos en esta foto, nos encariñamos el uno con el otro”. Y agregó: “Sos irremplazable y siempre estás ahí".
La nueva jurada le contó: "Betu, Germán y Wanda no dejan de nombrarte, quedarás para siempre en sus corazones. Yo estoy a tu lado y trato de hacer lo mejor posible”. Luego prometió: “Te prometo que me voy a divertir, a disfrutar con los chicos y a hacer muchas travesuras en esta familia hermosa que es MasterChef". Cerró con un reconocimiento: "Sos un gran hombre, un gran profesional y tu historia en este canal, en este programa, ha dejado una huella muy importante”.